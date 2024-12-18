АвтоВАЗ рассказал факты о ВАЗ-2108 в честь 40-летия модели

Первый серийный переднеприводный автомобиль АвтоВАЗа, ВАЗ-2108, поступил в производство 18 декабря 1984 года. В честь 40-летия с момента старта выпуска пресс-служба компании поделилась фактами о модели.

Так, первый ВАЗ-2108 был бежевого цвета и сошел не с основного конвейера, а со специального, тренировочного. Под новое семейство переднеприводных автомобилей был закуплено новое оборудование, а многие технологии появились на автозаводе впервые, к примеру пластиковые бамперы, оцинкованные элементы кузова.

Фото: АвтоВАЗ

Новизна «восьмерки» была и в том, что автомобиль впервые в практике ВАЗа прорабатывался с точки зрения аэродинамики. Модель имеет клинообразную форму кузова с большими углами наклона переднего и заднего стекол. Автомобиль получил народное прозвище «зубило».

ВАЗ-2108 разрабатывался совместно с группой иностранных предприятий. В частности, доводка конструкции осуществлялась совместно с Porsche. Для снижения объема доработок было приобретено свыше 20 лицензий у известных мировых производителей комплектующих.

Сразу после запуска производства «восьмерка» начала принимать участие в кольцевых гонках и автокроссе, а в 1986-м поехала в ралли. Кульминацией спортивной карьеры стали марафонские автомобили Samara T3 (полный привод, мотор Porsche, 360 л.с.).

16 декабря глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что классический внедорожник Lada Niva в модификации Sport поступит в предсерийное производство в конце декабря. Топ-менеджер также поделился другими предстоящими новинками АвтоВАЗа. Так, этой зимой Lada Vesta начнут оснащать шестиступенчатой механической трансмиссией и системой климат-контроля. А в течение 2025 года Niva Travel и Niva Legend будут оснащаться новыми двигателями объемом 1,8 л.