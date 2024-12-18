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Зарезавшего девушку в Ростове-на-Дону арестовали на два месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жителя Ростовской области, который зарезал девушку в подъезде жилого дома, арестовали на два месяца. Об этом 18 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам соседей мужчины, последние несколько лет мужчина употреблял тяжелые наркотики, на фоне чего развивался психоз. Несколько раз подозреваемый лежал в психиатрической больнице.

Отмечается, что в момент задержания он был в неадекватном состоянии, а на допросе вел себя отрешенно, говорил, что не знает, зачем нападал.

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Ранее, 16 декабря, в Ростове-на-Дону мужчина зарезал девушку в подъезде жилого дома. В беседе с «Известиями» 17 декабря очевидица происшествия Наталья рассказала, что преступник нанес девушке два удара ножом в ногу и три в руку. Она отметила, что смогла остановить кровь девушке и оказать первую медицинскую помощь. Пострадавшая скончалась.

До этого злоумышленник с ножом напал на подростка, однако промахнулся и попал по наушникам.

Позднее стало известно о задержании мужчины. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам нападения на подростка и девушку.

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