Очевидица нападения на девушку в Ростове-на-Дону рассказала детали инцидента

Девушка, которая скончалась в результате нападения мужчины с ножом в Ростове-на-Дону, после нанесения ударов была в сознании и смеялась. Об этом 17 декабря в беседе с «Известиями» рассказала очевидица происшествия Наталья.

«Когда я ей руку чуть-чуть подняла, чтобы перетянуть, она закричала от боли, но вообще была в сознании, даже смеялась», — сообщила Наталья.

Очевидица добавила, что преступник нанес девушке два удара ножом в ногу и три в руку. Она рассказала, что смогла остановить кровь девушке и оказать первую медицинскую помочь, после чего нашла номер ее тети, с которой проживала убитая.

«Мы сейчас можем наблюдать до сих пор здесь пятна крови», —— рассказал корреспондент «Известий» Борис Корягин.

Он уточнил, что девушка лежала в проеме между этажами, преступник напал на нее и повалил на пол.

Ранее в этот день в Ростове-на-Дону мужчина зарезал девушку в подъезде жилого дома. Как сообщил источник «Известий», пострадавшая скончалась. При этом до этого он с ножом напал на подростка, однако промахнулся и попал по наушникам. Позднее стало известно о задержании мужчины.

Тогда же СК возбудили уголовные дела по фактам нападения мужчины с ножом на подростка и девушку, которая в результате происшествия скончалась.