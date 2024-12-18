Российским инвесторам предложили линейку инструментов на базе ЦФА

Т-Банк и оператор информационной системы по выпуску цифровых финансовых активов «Атомайз» объявили о запуске «Смарт-активов» — новых цифровых инвестиционных инструментов на основе технологии блокчейн.

Всего на данный момент потенциальным инвесторам доступны восемь пилотных инструментов, выпущенных на платформе «Атомайз».

Как рассказали представители банка, сделки со смарт-активами автоматизированы при помощи смарт-контрактов, что позволяет снижать затраты и создавать принципиально новые продукты, которых нет на классическом рынке.

«Смарт-активы — это удобная оболочка для самых разных инвестиционных идей, которая позволит нам еще быстрее реагировать на запросы клиентов экосистемы Т. Компании получат больше возможностей для привлечения финансирования, а инвесторы — для диверсификации портфеля. Мы видим большой потенциал этого инструмента и будем в формате Test & Learn искать самые востребованные решения, а также развивать знание среди клиентов: вскоре на образовательной платформе Академии инвестиций появятся курсы, которые позволят каждому с легкостью познакомиться со смарт-активами», — рассказал руководитель блока пассивных инвестиционных продуктов «Т-Инвестиций» Руслан Мучипов.

На текущий момент смарт-активы доступны квалифицированным инвесторам — премиальным клиентам Т-Банка. В начале следующего года работать с этим инструментом смогут все 4,5 млн клиентов «Т-Инвестиций».

«Мы хотим стать „фабрикой инноваций“ в экосистеме Т, сделав смарт-активы доступными широкому кругу клиентов „Т-Инвестиций“. Мы целимся нарастить число инвесторов в ЦФА до сотен тысяч уже в первой половине следующего года», — заявил генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов.