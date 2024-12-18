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ФСБ изъяла около 1,4 т незаконно выловленной рыбы в Ростовской области

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Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ России изъяли 1,4 т рыбы, добытой незаконным путем, у жителя Неклиновского района Ростовской области. Об этом 18 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Уточняется, что свыше 13,5 тыс. экземпляров рыбы различных видов, в числе которых шемая, стерлядь, пиленгас, тарань, бычок, судак, было обнаружено и изъято на побережье Таганрогского залива Азовского моря в грузовике. Вся рыба была без документов, подтверждающих законность ее происхождения.

По данным ведомства, предварительно, ущерб водным биологическим ресурсам может превысить 24 млн рублей.

По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Ранее, 12 декабря, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области сообщал, что сотрудники пограничного управления ФСБ России в Астрахани выявили и изъяли 2,6 т незаконно добытой рыбы осетровых видов, предотвратив этим преступный оборот ценных водных биоресурсов. Тушки осетров хранили в придомовых постройках и производственных помещениях три местных жителя.

Отмечается, что на рыбу отсутствовали документы, подтверждающие законность ее происхождения.

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