На Украине задержали главу комиссии по регулированию азартных игр

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали председателя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом 18 декабря сообщило издание «РБК Украина».

Уточняется, что Рудого подозревают в содействии деятельности на территории Украины онлайн-казино, якобы действующих с территории России.

«Во время обыска у задержанного было обнаружено вещество, похожее на наркотическое», — отметили в издании со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал указ, ограничивающий в стране работу онлайн-казино и азартных игр в интернете. Указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое среди прочего предусматривает ограничение рекламы онлайн-казино и установку лимитов на время игр и затрат на них.

До этого, 28 марта, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что среди военнослужащих ВСУ началась «эпидемия игромании» в онлайн-казино после того, как азартные игры были легализованы властями. Парламентарий добавил, что на передовой подобные проблемы имеют девять из десяти солдат.