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Автоэксперт объяснил вред прогрева двигателя без выезда на дорогу

Автоэксперт Константинов: прогрев мотора без выезда на дорогу повышает его износ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прогрев двигателя без выезда на дорогу повышает его износ. Длительная работа на холостом ходу может привести к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, что снижает эффективность работы мотора и сокращает его ресурс, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов, передает «Российская газета» 18 декабря.

«Если автомобиль с работающим двигателем оставлен без присмотра на длительный период времени, существует вероятность перегрева отдельных узлов и возникновения пожара. Особенно это актуально для старых автомобилей с изношенной электропроводкой и системой охлаждения», — также рассказал эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, прогрев на месте увеличивает расход топлива, что приводит к дополнительным затратам, увеличению нагрузки на топливный насос и систему подачи топлива. Наконец, долгая работа мотора на холостых загрязняет окружающую среду, это негативно сказывается на экологии и здоровье людей, особенно если машина находится рядом с жилыми домами или в закрытых пространствах.

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11 декабря автоэксперт Андрей Егармин объяснил, что установка картонки перед радиаторами охлаждения двигателя может привести к серьезным последствиям. Из-за ограничения потока воздуха возникает риск перегрева двигателя, что может привести к его повреждению, деформации головки блока цилиндров и другим критическим неисправностям.

До этого, 5 декабря, автоэксперт Дмитрий Бабаев рассказал, что одной из самых распространенных проблем автовладельцев зимой становится замерзшее лобовое стекло. Если электрообогрев стекла не предусмотрен, можно воспользоваться народными и профессиональными методами для борьбы с инеем и наледью.

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