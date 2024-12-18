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В Кремле сообщили о соболезнованиях Путина в связи с гибелью генерала Кириллова

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Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 декабря заявил на брифинге, что президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы», — заявил пресс-секретарь президента, добавив, что у властей есть понимание того, кто является врагом и на что он способен.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле убийство высокопоставленного должностного лица Минобороны очередным пересечением «красных линий» и будет ли усилена охрана руководства ведомства, Песков сказал, что заказчики уже известны и Россия продолжит борьбу с ними.

«Мы боремся с заказчиками [этого теракта], боремся с этим нацистским режимом и продолжим борьбу», — заявил он.

Также Песков отметил эффективную и быструю работу правоохранительных органов. Несмотря на то, что прошло мало времени с момента убийства генерала, уже многое стало известно.

Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно

Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве Кириллова и его помощника. В ходе допроса злоумышленник пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. В свою очередь посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник заявил, что доказательства, приводимые генералом, были угрожающими и болезненными для противников России.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого погибли военнослужащие. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер также заявил, что США не причастны и никак не содействовали теракту.

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