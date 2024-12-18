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Германия решила закрыть центр по ремонту украинской техники в Словакии

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Фото: REUTERS/Maksym Kishka
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Германия решила закрыть ремонтный центр для крупной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданный в Словакии. Об этом 18 декабря сообщается на сайте немецкого бундесвера.

Такое решение объяснили тем, что стало сложно проводить ремонтные работы на поврежденных машинах.

«Планируется переместить ремонтный центр в Германию к 31 декабря», — приводятся слова представителя минобороны ФРГ.

Также отмечается, что сотрудничество Германии и Словакии в вопросе восстановления украинской техники осложняется разногласиями относительно «интерпретации европейских таможенных правил».

Фиаско по плану: правительству Олафа Шольца объявлен вотум недоверия
Германию ожидают внеочередные выборы в бундестаг

Ранее, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита на Украину выразил поддержку Киеву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова примером деструктивной линии европейских лидеров. В тот же день канцлер анонсировал выделение Киеву вооружений на €650 млн.

Депутат бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер 13 декабря заявил, что в данный момент требуется организовать миротворческую миссию на Украине. Он отметил, что новое правительство, которое будет объявлено в Германии после выборов, должно участвовать в этом для отправки знака Москве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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