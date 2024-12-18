Вратаря «Каролины» Кочеткова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче с «Нью-Йорк Айлендерс», который закончился со счетом 4:0 в пользу Каролины, Кочетков отразил все 32 броска соперников в створ своих ворот.
Первой звездой дня признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне, который в игре с «Баффало Сэйбрз» (6:1) забросил три шайбы. Третью строчку занял голкипер Линус Улльмарк из «Оттавы Сенаторз». В матче с «Сиэтл Кракен» он отразил 30 бросков.
Ранее в этот день «Вашингтон Кэпиталз» без российского форварда Александра Овечкина в составе уступил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Однако у «Чикаго» отметился результативными действиями нападающий Илья Михеев. Его признали первой звездой матча против «Вашингтона». Нападающий забил шайбу, а затем ассистировал при втором голе.