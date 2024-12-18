«Вашингтон» без Александра Овечкина проиграл вторую игру подряд
«Вашингтон Кэпиталз» без российского форварда Александра Овечкина в составе 18 декабря уступил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Так, Вашингтон без российского форварда проиграл вторую игру подряд. Вчера «столичные» уступили «Даллас Старз» со счетом 1:3.
В составе «Чикаго Блэкхоукс» в свою очередь отметился результативными действиями нападающий Илья Михеев. Его признали первой звездой матча против «Вашингтона». Нападающий забил шайбу, а затем ассистировал при втором голе.
Ранее, 15 декабря, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в матче НХЛ забросил свою 50‑ю шайбу в 2024 году. Тем самым он повторил рекорд Овечкина и стал четвертым хоккеистом в XXI веке, которому удалось четыре года подряд забивать более чем по 50 шайб в ворота соперника.
Ко всему прочему за всю историю «Торонто» американец стал первым игроком, кому удалось забивать 50 и более шайб более одного года подряд.