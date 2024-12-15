Хоккеист «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд Овечкина

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс 15 декабря в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» забросил свою 50‑ю шайбу в 2024 году. Тем самым он повторил рекорд российского форварда Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», и стал четвертым хоккеистом в XXI веке, которому удалось четыре года подряд забивать более чем по 50 шайб в ворота соперника.

Мэттьюс четыре года подряд завершал сезон более чем с 50 голами. До него подобного добивался только Овечкин, выдававший такую серию с 2006 по 2009 год. Ко всему прочему, за всю историю «Торонто» американец стал первым игроком, кому удалось забивать 50 и более шайб более одного года подряд.

Встреча закончилась победой Детройта со счетом 4:2.

Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов на протяжении нескольких лет подряд, возглавляет канадский хоккеист Уэйн Гретцки — семь лет с 50+ шайбами (1981–1987). Такой же показатель у канадца Майка Босси (1978–1984), дополняет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 19 ноября, Овечкин оформил дубль в матче НХЛ против «Юты». Таким образом, в текущем сезоне он уже набрал 25 очков. До рекорда хоккеиста Уэйна Дугласа Гретцки ему осталось 26 шайб.

7 ноября Гретцки признал, что российский форвард побьет его рекорд по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

Уэйн Дуглас Гретцки — бывший канадский нападающий. Его спортивная карьера длилась 21 год. В НХЛ он установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы лиги, за что получил прозвище Великий. Выступал за такие команды, как «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Он четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз».

Самыми важными из достижений Гретцки являются рекорды по количеству забитых шайб и набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету 894 гола и 2857 очков.