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Прокуратура утвердила обвинение подростку за убийство опекуна в Красноярском крае

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Фото: Прокуратура Красноярского края
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Прокуратура Красноярского края утвердила обвинение убившему в Железногорске своего опекуна 15-летнему подростку, ему грозит лишение свободы. Об этом 18 декабря сообщили в региональном ведомстве.

«Прокуратура утвердила обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Юноше грозит реальное лишение свободы», — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края в Telegram-канале.

По данным ведомства, школьник вину признал и сообщил, что перед убийством искал в интернете, как расправиться с человеком, однако ничего не нашел.

«Я помню, что после расправы я написал сотруднику опеки, что все плохо. Потом в своей комнате я думал о случившемся, переживал, пытался успокоиться и уснул. Я не звонил в полицию, потому что не хотел. И бабушке тоже не говорил, что расправился с опекуншей», — приводит слова подростка прокуратура Красноярского края.

После случившегося ведомство также проверило работу органов систем профилактики и приняло меры реагирования из-за ненадлежащей работы с семьей трудного подростка. Так, в адрес главы города, комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки, полиции, школы были внесены представления. При этом специалисту отдела по делам семьи и детства местной администрации объявили замечание, директору образовательного учреждения сделали выговор.

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Ранее, 2 октября, в квартире жилого дома в городе Железногорске Красноярского края был найден труп 54-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 15-летний подросток, который проживал с убитой и ее пожилой матерью. После совершения преступления на почве бытового конфликта подросток пошел спать, а с утра ушел в школу. В правоохранительные органы обратилась мать опекуна.

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