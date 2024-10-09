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Трагедия в Тольятти: школьница убила двух сестер и ушла гулять

Подозреваемую отправили в психиатрическую больницу на обследование
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Во вторник, 8 октября, стало известно о жестоком убийстве в Тольятти девочек двух и пяти лет. Их тела нашла в квартире еще одна сестра. В убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру многодетной семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»). Подробнее о произошедшем, ходе расследования, а также о том, кого могут привлечь к ответственности, — в материале «Известий».

Убийство малолетних девочек: что произошло, кто виновен

Во вторник вечером, 8 октября, следственный комитет по Самарской области опубликовал в своем Telegram-канале информацию о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух малолетних девочек.

Ранее в этот же день на балконе одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе города Тольятти, были обнаружены тела девочек двух и пяти лет с признаками насильственной смерти. У каждой на теле были множественные ножевые ранения в области шеи и туловища. Погибших обнаружила 10-летняя сестра.

По данным источника «Известий», убитые девочки были самыми младшими в многодетной семье. Всего их родители воспитывали пятерых детей — от двух до 18 лет.

Убийство девочек в Тольятти
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Изначально сообщалось, что в убийстве мог быть виновен один из взрослых родственников, но позднее подозрение пало на сводную 13-летнюю сестру, которая приглядывала за младшими, пока родители со средней дочкой 10 лет ушли по делам.

Именно десятилетняя сестра нашла тела, вернувшись домой без родителей, а 13-летней девочки дома уже не было. Школьница сразу позвонила маме. Вернувшиеся домой родители попытались разобраться в произошедшем и написали дочери. На вопрос о случившемся она якобы написала: «Это я! Ахахаххах».

Как стало известно позднее, мать и отец детей во время страшного убийства находились на допросе по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя.

Убийство девочек в Тольятти
Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос (по делу. — Ред.) их всё равно вызвали. С детьми осталась 13-летняя дочь. <...>», — рассказал источник «РИА Новости».

По данным источника RT, за полчаса до обнаружения тел детей в квартиру приходила женщина, проводившая опрос населения. В этот момент подозреваемая была еще дома, открыла дверь, но быстро ответила, что родителей нет, и захлопнула дверь.

За что сестра могла убить двух девочек в Тольятти

Девочка, которая подозревается в убийстве своих сводных сестер в Тольятти, предположительно, не хотела жить вместе с возлюбленным матери и решила таким образом избавиться от него. Как сообщил источник «Известий», якобы мужчина был тираном, но мать всё-такирешила возобновить к с ним отношения и вернула в дом после ссоры.

Уголовное дело против семьи в Тольятти

Сообщается, что следственный комитет РФ по Самарской области уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних девочек (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники ведомства также осмотрели место происшествия и назначили предварительные экспертизы. На видеокадрах, опубликованных следственным комитетом, видно, что в квартире был достаток, ремонт и мебель качественные, везде порядок, на столе видны куклы и другие игрушки.

Убийство девочек в Тольятти
Фото: пресс-служба СК РФ

После происшедшего на поиски 13-летней девочки, которая стала главной подозреваемой в убийстве, отправились сотрудники полиции. Она была найдена в парке, куда ушла на прогулку. Местные жители также сообщили, что девочку искали на протяжении 19 часов. Сотрудники полиции для поиска подростка показывали ее фотографию прохожим.

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Знакомые с семьей жители подъезда уточнили «Известиям», что сразу заметили ее на улице.

«Она <...> ушла гулять с подружками. Она обычный нормальный ребенок. Ходит в школу, в гимназию», — отметила женщина. Известно, что девочка хорошо учится, занимается танцами и рисованием.

Убийство девочек в Тольятти
Фото: пресс-служба СК РФ

Еще одна жительница уточнила, что погибшие дети всегда были ухожены. С ними часто в парке гулял их отец. На девочках всегда была новая одежда. Сама семья является благополучной. Отец семейства до сих пор иногда оставляет своей жене романтические послания мелом на асфальте, которые может прочитать весь подъезд.

На момент трагедии в семье было пять дочерей: 18, 13 и 10 лет от первого сожителя женщины, а младшие — пяти и двух лет — были от второго, который в настоящее время живет в семье.

На данный момент известно, что девочку отправили в психиатрическую больницу, где она должна будет пройти обследование. Ранее у ребенка не замечали никаких отклонений: проблем с учебой и дисциплиной не было. По некоторым данным, учительница школьницы замечала, что ряд ответов на психологические тесты вызывали тревогу. Педагог сделал выводы, что у девочки «низкая социальная активность».

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