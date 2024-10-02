В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
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- В Красноярском крае подростка задержали по подозрению в убийстве своей опекунши
В городе Железногорске Красноярского края в квартире жилого дома на Комсомольской улице был найден труп 54-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 15-летний подросток, опекуншей которого являлась жертва. Об этом в среду, 2 октября, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону и Республике Хакасия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«По данному факту следственным отделом по городу Железногорску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Железногорска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказано в сообщении ведомства.
По версии следствия, подросток проживал в приемной семье со своей опекуншей и ее пожилой матерью.
«В вечернее время 1 октября 2024 года между опекуном и молодым человеком произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого он взял нож и нанес женщине несколько ударов в область грудной клетки», — заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
После совершения преступления подросток пошел спать, а примерно в 6 утра ушел в школу. Как сообщает пресс-служба, конфликт между ребенком и родителем слышала пожилая мать опекуна. Утром, обнаружив тело дочери, она вызвала полицию.
Известно, что семья проходила комплекс профилактических работ, так как была признана находящейся в социально опасном положении.
Также сообщается, что мальчик страдал от психических заболеваний. Кроме того, отмечается, что он состоял на учете у сотрудников МВД из-за проявления агрессии к сверстникам.
Сейчас несовершеннолетний задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, установливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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