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Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа на президентских выборах

CNN: коллегия выборщиков присудила Дональду Трампу 312 голосов на выборах
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File
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Коллегия выборщиков США официально утвердила победу Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс набрали по 312 голосов», — говорится в материале телеканала.

При этом его оппонент Камала Харрис набрала 226 голосов. Уточняется, что далее голоса будут повторно пересчитаны 6 января 2025 года в конгрессе США. После этого Трамп официально станет президентом.

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Ранее в тот же день сообщалось о том, что Трамп получил необходимое количество голосов для официального объявления победы на выборах.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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