Юрист назвал допустимый для отказа перечень дополнительных коммунальных услуг

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал перечень дополнительных коммунальных услуг, от которых россияне могут отказаться. Об этом он 18 декабря рассказал «РИА Новости».

По мнению специалиста, граждане могут отказаться от платежей за радиоточки, общедомовую антенну, страховку жилья, диспетчеризацию и другие опции, которые не входят в обязательный перечень.

«Если вы замечаете такие строки, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией. Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно. Важно знать, что отказ от ненужных услуг оформляется через письменное заявление, направленное в УК или поставщику конкретной услуги», — пояснил Бондарь и напомнил, что в счетах от управляющих компаний остаются обязательными к оплате базовые коммунальные услуги: водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение и содержание общего имущества дома.

Однако в счетах могут появиться и дополнительные услуги, которые могут быть навязаны: установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега. Данные услуги должны быть предварительно утверждены общим собранием жильцов.

«Без такого согласования УК не имеет права включать их в квитанцию», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, юрист отметил, что управляющие компании иногда включают в оплату услуги, которые уже оплачиваются другими способами. Например, вывоз мусора, который оплачивается через регионального оператора, или ремонтные работы, которые не проводились.

«Также в квитанции могут появляться дублирующие строки, создающие иллюзию новых обязательств. Иногда УК необоснованно завышают тарифы, особенно в период индексации. Подобные махинации необходимо пресекать на корню», — сказал он и добавил, что если объяснения УК неубедительны или она уклоняется от ответа, то жильцам следует обратиться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, а также написать коллективную жалобу от жильцов.

Ранее, 17 декабря, строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в беседе с «Известиями» пояснил, в каких случаях положен бесплатный ремонт. По его словам, в некоторых случаях ремонт может быть произведен за счет застройщика или органов власти.