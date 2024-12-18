Забота по дому: более 60% россиян недовольны работой своих управляющих компаний

Больше половины граждан (62%) недовольны работой своих управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом говорят результаты исследования, проведенного на основе опроса клиентов Т-Банка (есть у «Известий»). Чаще всего россиянам не нравятся качество ремонта квартир и подъездов, благоустройство придомовой территории, управление финансами и уборкой снега. Кроме того, скорость ответов УК при решении вопросов слишком медленная, отметили респонденты. Нужно повысить прозрачность работы управляющих компаний и наладить взаимодействие с жильцами, уверены эксперты. Среди возможных вариантов — открытые отчеты о том, куда пошли деньги, отдельные чаты с УК, а также более активное использования банковских приложений для решения вопросов по оплате счетов. Это поможет снизить нагрузку на управляющие компании.

Чем недовольны люди в работе управляющих компаний по ЖКХ

Работой управляющих компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах, недовольны 62% россиян. Об этом говорится в исследовании Т-Банка. Там опросили клиентов финорганизации старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны. Лишь 5% респондентов оценили работу УК на «отлично», а 9% — на «хорошо», 21% — на «удовлетворительно».

Больше всего россияне недовольны ремонтом квартир — низкие оценки качеству этой услуги поставили 68% участников опроса. Много негативных отзывов получили также ремонт подъездов (60%) и благоустройство придомовой территории (60%). Более половины респондентов также пожаловались на услуги по управлению финансами (58%) и уборке снега (53%).

Большинство россиян считают начисление платы за жилищно-коммунальные услуги непрозрачным — так ответили 55%. Только 9% поставили высокую оценку в этой сфере. Кроме того, почти две трети граждан оказались не удовлетворены стоимостью услуг.

При этом взаимодействие с управляющими компаниями у жильцов налажено недостаточно хорошо, подчеркивается в исследовании. Люди в основном сталкиваются с проблемами, связанными с домом или придомовой территорией раз в неделю или чаще. Однако скорость ответов УК при решении вопросов медленная — об этом сообщили 61% опрошенных.

Россияне назвали несколько способов улучшить взаимодействие с управляющими компаниями. Большинство считают, что этому поможет размещение отчетов о проделанной УК работе в открытом доступе. Половина ответивших уверены, что проблему решит чат с представителями компании. Некоторые также предложили проводить регулярные собрания жильцов.

Вопрос прозрачности работы управляющих компаний в сфере ЖКХ назрел давно, считает директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. По ее словам, ситуацию уже начала улучшаться. Например, на государственном сайте ГИС ЖКХ в обязательном порядке раскрывается информация о финансовых показателях УК, о сметах на обслуживание домов и об их исполнении.

Однако многочисленные жалобы на качество ремонта и благоустройства говорят о том, что управляющие компании не выполняют свои обязательства на должном уровне, подчеркнул руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Он добавил: жильцы часто сталкиваются с задержками в ремонте, недостаточной чистотой и отсутствием необходимых услуг.

При этом работа УК может казаться непрозрачной из-за недостатка информации о том, как формируются тарифы, на что именно идут собранные средства и какие услуги предоставляются, пояснил эксперт.

С этим согласился управляющий партнер компании по проектированию зданий WE-ON Group Кирилл Чебаков. Он добавил: ежемесячно собственник квартиры должен оплачивать определенную сумму. При этом человек не знает, как формируется этот документ и куда идут его средства. Зато, например, он может каждый день видеть разбитое окно или непокрашенную стену.

Как улучшить прозрачность работы управляющих компаний по ЖКХ

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства — наиболее чувствительные для граждан России и одни из приоритетных в работе Минстроя, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили: для повышения их качества ведется системная работа по регулированию деятельности управляющих организаций. Например, в этом году ужесточили порядок получения лицензии на управление многоквартирным домом.

Разработаны и другие меры для улучшения ситуации. Предполагается обязать УК отчитываться перед жильцами о проделанной работе. А также ввести требования к персоналу таких компаний, рассказали в пресс-службе Минстроя.

Отчеты о проделанной работе помогут россиянам видеть, как расходуются деньги, что повысит доверие к УК, согласился Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24». По его мнению, исправить ситуацию помогли бы еще несколько нововведений. Стоит наладить более эффективный канал связи с жильцами. Например, приложения для мобильных телефонов, где люди смогут быстро отправлять запросы и получать ответы.

Также может быть полезным создание специальных разделов в банковских приложениях для решения вопросов по дому и оплаты ЖКУ, добавил эксперт.

Сейчас у банков, которые находятся в постоянном контакте с клиентами-физлицами, уже есть финтех-решения, помогающие управляющим организациям выстроить отношения с жильцами и закрывать часть их вопросов, в частности ― по оплате счетов и передачи показаний счетчиков, рассказал руководитель продукта «Платежи ЖКХ» Т-Банка Антон Ломакин. Функционал, который упрощает оплату счетов за ЖКХ, есть в основных крупнейших банках страны. Для использования всех его преимуществ поставщику услуг и УК необходимо заключить с банком прямой договор, чтобы финансовая организация могла более быстро и в большем объеме передавать данные и счета потребителям услуг. По словам представителя Т-Банка, круглосуточная поддержка банка также поможет разобраться с оплатой ЖКУ. Таким образом, финтех-решения могут снизить нагрузку на управляющие компании и улучшить собираемость платежей и удовлетворенность жильцов, заключил Антон Ломакин.

Пуш-уведомления и напоминания об оплате помогают людям вовремя вспоминать о внесении средств, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Финтех -решения прекрасно встраиваются в новую систему для усовершенствования работы УК и их взаимодействия с жильцами, согласился Кирилл Чебаков из WE-ON Group.

— УК могут использовать банковские приложения как просветительскую платформу или для получения обратной связи. Например, сообщать о повышении тарифов и возможности сэкономить, — отметил Алексей Тараповский.

По его мнению, в перспективе также можно было бы наладить процесс перерасчета через банки, однако для этого потребуется усовершенствовать платформы и присоединить к ним всех участников рынка.