Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство РФ утвердило суммы призовых для победителей ОИ в Париже
Мир
Туск заявил о небольших возможностях Польши для военной помощи Украине
Мир
Крупные компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину
Мир
Политолог спрогнозировал невыполнение НАТО требования Киева поставить армии ПВО
Мир
В Пентагоне заявили о непричастности США к гибели Кириллова
Спорт
Организаторы Суперлиги по футболу предусмотрели участие РФ в турнире
Мир
Маск удивился числу помилованных Байденом человек
Общество
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Спорт
FIFA назвала нападающего «Реала» Жуниора лучшим игроком года
Общество
Люди начали приносить гвоздики к месту гибели генерала Кириллова
Общество
В Архангельске возбуждено уголовное дело из-за отравления 20 детей в больнице
Мир
Трамп подал в суд на социолога за показавший преимущество Харрис опрос
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату
Происшествия
При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель
Мир
Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать сирийскую часть хребта Хермон
Экономика
Почти 19 млн нелегальных товаров легпрома за месяц заблокировано на кассах
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
Мир
Звезда фильмов Альмодовара Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет

Забота по дому: более 60% россиян недовольны работой своих управляющих компаний

Какие решения помогут повысить прозрачность системы ЖКХ и наладить связь жильцов с УК
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Больше половины граждан (62%) недовольны работой своих управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом говорят результаты исследования, проведенного на основе опроса клиентов Т-Банка (есть у «Известий»). Чаще всего россиянам не нравятся качество ремонта квартир и подъездов, благоустройство придомовой территории, управление финансами и уборкой снега. Кроме того, скорость ответов УК при решении вопросов слишком медленная, отметили респонденты. Нужно повысить прозрачность работы управляющих компаний и наладить взаимодействие с жильцами, уверены эксперты. Среди возможных вариантов — открытые отчеты о том, куда пошли деньги, отдельные чаты с УК, а также более активное использования банковских приложений для решения вопросов по оплате счетов. Это поможет снизить нагрузку на управляющие компании.

Чем недовольны люди в работе управляющих компаний по ЖКХ

Работой управляющих компаний, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги в многоквартирных домах, недовольны 62% россиян. Об этом говорится в исследовании Т-Банка. Там опросили клиентов финорганизации старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны. Лишь 5% респондентов оценили работу УК на «отлично», а 9% — на «хорошо», 21% — на «удовлетворительно».

Больше всего россияне недовольны ремонтом квартир — низкие оценки качеству этой услуги поставили 68% участников опроса. Много негативных отзывов получили также ремонт подъездов (60%) и благоустройство придомовой территории (60%). Более половины респондентов также пожаловались на услуги по управлению финансами (58%) и уборке снега (53%).

Большинство россиян считают начисление платы за жилищно-коммунальные услуги непрозрачным — так ответили 55%. Только 9% поставили высокую оценку в этой сфере. Кроме того, почти две трети граждан оказались не удовлетворены стоимостью услуг.

При этом взаимодействие с управляющими компаниями у жильцов налажено недостаточно хорошо, подчеркивается в исследовании. Люди в основном сталкиваются с проблемами, связанными с домом или придомовой территорией раз в неделю или чаще. Однако скорость ответов УК при решении вопросов медленная — об этом сообщили 61% опрошенных.

Россияне назвали несколько способов улучшить взаимодействие с управляющими компаниями. Большинство считают, что этому поможет размещение отчетов о проделанной УК работе в открытом доступе. Половина ответивших уверены, что проблему решит чат с представителями компании. Некоторые также предложили проводить регулярные собрания жильцов.

Вопрос прозрачности работы управляющих компаний в сфере ЖКХ назрел давно, считает директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. По ее словам, ситуацию уже начала улучшаться. Например, на государственном сайте ГИС ЖКХ в обязательном порядке раскрывается информация о финансовых показателях УК, о сметах на обслуживание домов и об их исполнении.

Однако многочисленные жалобы на качество ремонта и благоустройства говорят о том, что управляющие компании не выполняют свои обязательства на должном уровне, подчеркнул руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Он добавил: жильцы часто сталкиваются с задержками в ремонте, недостаточной чистотой и отсутствием необходимых услуг.

При этом работа УК может казаться непрозрачной из-за недостатка информации о том, как формируются тарифы, на что именно идут собранные средства и какие услуги предоставляются, пояснил эксперт.

С этим согласился управляющий партнер компании по проектированию зданий WE-ON Group Кирилл Чебаков. Он добавил: ежемесячно собственник квартиры должен оплачивать определенную сумму. При этом человек не знает, как формируется этот документ и куда идут его средства. Зато, например, он может каждый день видеть разбитое окно или непокрашенную стену.

Как улучшить прозрачность работы управляющих компаний по ЖКХ

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства — наиболее чувствительные для граждан России и одни из приоритетных в работе Минстроя, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там добавили: для повышения их качества ведется системная работа по регулированию деятельности управляющих организаций. Например, в этом году ужесточили порядок получения лицензии на управление многоквартирным домом.

Разработаны и другие меры для улучшения ситуации. Предполагается обязать УК отчитываться перед жильцами о проделанной работе. А также ввести требования к персоналу таких компаний, рассказали в пресс-службе Минстроя.

Отчеты о проделанной работе помогут россиянам видеть, как расходуются деньги, что повысит доверие к УК, согласился Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24». По его мнению, исправить ситуацию помогли бы еще несколько нововведений. Стоит наладить более эффективный канал связи с жильцами. Например, приложения для мобильных телефонов, где люди смогут быстро отправлять запросы и получать ответы.

Также может быть полезным создание специальных разделов в банковских приложениях для решения вопросов по дому и оплаты ЖКУ, добавил эксперт.

Сейчас у банков, которые находятся в постоянном контакте с клиентами-физлицами, уже есть финтех-решения, помогающие управляющим организациям выстроить отношения с жильцами и закрывать часть их вопросов, в частности ― по оплате счетов и передачи показаний счетчиков, рассказал руководитель продукта «Платежи ЖКХ» Т-Банка Антон Ломакин. Функционал, который упрощает оплату счетов за ЖКХ, есть в основных крупнейших банках страны. Для использования всех его преимуществ поставщику услуг и УК необходимо заключить с банком прямой договор, чтобы финансовая организация могла более быстро и в большем объеме передавать данные и счета потребителям услуг. По словам представителя Т-Банка, круглосуточная поддержка банка также поможет разобраться с оплатой ЖКУ. Таким образом, финтех-решения могут снизить нагрузку на управляющие компании и улучшить собираемость платежей и удовлетворенность жильцов, заключил Антон Ломакин.

Пуш-уведомления и напоминания об оплате помогают людям вовремя вспоминать о внесении средств, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Финтех -решения прекрасно встраиваются в новую систему для усовершенствования работы УК и их взаимодействия с жильцами, согласился Кирилл Чебаков из WE-ON Group.

— УК могут использовать банковские приложения как просветительскую платформу или для получения обратной связи. Например, сообщать о повышении тарифов и возможности сэкономить, — отметил Алексей Тараповский.

По его мнению, в перспективе также можно было бы наладить процесс перерасчета через банки, однако для этого потребуется усовершенствовать платформы и присоединить к ним всех участников рынка.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024