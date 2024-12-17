NYT сообщила о причастности СБУ к убийству Кириллова в Москве

Украинские спецслужбы несут ответственность за теракт в Москве, в результате которого погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом 17 декабря пишет газета The New York Times.

«Представитель Службы безопасности Украины, известной как СБУ, заявил, что Украина несет ответственность за убийство», — говорится в материале издания.

Источник NYT указал, что СБУ считала Кириллова «законной целью».

При этом на видео, которое сотрудник СБУ предоставил зарубежному изданию, записанном из салона автомобиля, видно, как двое людей выходят из здания за несколько минут до взрыва, самокат стоит рядом с дверью здания. Кадры сняты из автомобиля, используемого для краткосрочной аренды.

Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 205 и ст. 222 УК РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, бесстрашно работал и никогда не скрывался за спинами других людей. Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по преступлениям Украины Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что генерал приводил доказательства, которые были угрожающими и болезненными для противников России.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что Кириллов предупреждал, что на него начали охоту. Глава региона связал это с тем, что генерал-лейтенант руководил расследованием о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Ситников уверен, что убийство Кириллова будет раскрыто, а виновных накажут.