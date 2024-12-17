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Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на АЗС в Узбекистане

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Фото: УЧС Ферганской области
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В результате взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе Фергана в Узбекистане погиб один человек, еще четыре получили травмы. Об этом 17 декабря сообщило местное издание «Газета.uz».

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС), восемь человек также находятся под наблюдением врачей. В УЧС уточнили, что сотрудники экстренных служб локализовали и потушили возгорание на АЗС. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.

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Ранее, 27 сентября, на АЗС в Махачкале произошли три взрыва, за которыми последовало возгорание. Пожар охватил 500 кв. м, ликвидировать его удалось на следующий день. В результате происшествия погибли 13 человек. Было возбуждено уголовное дело, суд арестовал владельца заправки.

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