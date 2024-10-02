Суд арестовал владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС на два месяца
Суд в Дагестане арестовал на два месяца владельца заправки в Махачкале, где произошел взрыв, после которого погибло 13 человек. Об этом 2 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года», — зачитал решение судья.
Мужчина также может обжаловать свой арест.
До этого, 30 сентября, суд продлевал задержание владельца АЗС на 72 часа, до 2 октября.
27 сентября на автозаправочной станции в Махачкале произошли три взрыва, за которыми последовало возгорание. 28 сентября спасателям МЧС удалось ликвидировать пожар. По их данным, здание автозаправочной станции разрушено, техстанция и столовая горели на площади 500 кв. м. В результате пожара также пострадали две легковые машины и грузовик. По данным МЧС РФ на 28 сентября, в результате ЧП погибло 13 человек.
Очевидцы происшествия рассказали «Известиям», что обстановка на АЗС перед взрывом была обычной, они не заметили ничего подозрительного.
28 сентября владелец заправки, на которой произошел взрыв, был задержан. В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что следственные действия производятся в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в связи с происшествием, в результате которого погибли и пострадали люди.