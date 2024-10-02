Реклама
Прямой эфир
Общество
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мир
Командующего армией Ливана генерала Ауна избрали президентом страны
Мир
Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14
Общество
Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Авто
Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал
Мир
Оверчук назвал обсуждение в Армении вступления в ЕС началом выхода страны из ЕАЭС
Мир
NYP оценила возможный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд
Общество
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Мир
В Бразилии частный самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже
Мир
Дом Хантера Байдена полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Мир
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию
Мир
В США признали неспособность страны помочь Украине поставками оружия
Мир
Польша пообещала безопасность Нетаньяху на годовщине освобождения Освенцима
Общество
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 10 января из-за погоды
Мир
МИД РФ поприветствовал присоединение Индонезии к БРИКС
Политика
Политолог указал на невозможность полноценной работы Зурабишвили «президентом»
Мир
В Ирландии осудили Байдена за отправку денег Украине во время пожаров в США
Мир
Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. т зерна для помощи беженцам

Суд арестовал владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС на два месяца

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Суд в Дагестане арестовал на два месяца владельца заправки в Махачкале, где произошел взрыв, после которого погибло 13 человек. Об этом 2 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28 ноября 2024 года», — зачитал решение судья.

Мужчина также может обжаловать свой арест.

До этого, 30 сентября, суд продлевал задержание владельца АЗС на 72 часа, до 2 октября.

Мощный взрыв на АЗС в Махачкале: среди погибших дети
По факту происшествия возбуждено уголовное дело

27 сентября на автозаправочной станции в Махачкале произошли три взрыва, за которыми последовало возгорание. 28 сентября спасателям МЧС удалось ликвидировать пожар. По их данным, здание автозаправочной станции разрушено, техстанция и столовая горели на площади 500 кв. м. В результате пожара также пострадали две легковые машины и грузовик. По данным МЧС РФ на 28 сентября, в результате ЧП погибло 13 человек.

Очевидцы происшествия рассказали «Известиям», что обстановка на АЗС перед взрывом была обычной, они не заметили ничего подозрительного.

28 сентября владелец заправки, на которой произошел взрыв, был задержан. В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что следственные действия производятся в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») в связи с происшествием, в результате которого погибли и пострадали люди.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025