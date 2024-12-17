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Пушков указал на синдром значимости у польской элиты

Пушков: польской элите свойственны синдром значимости и суицидальные инстинкты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Польской элите свойственно сочетание синдрома собственной значимости с суицидальными инстинктами. Об этом 17 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава сделала всё возможное для вступления Украины в НАТО и страны Запада должны поддержать стремление Киева. Политик также подчеркнул, что страны Запада должны «сделать всё», чтобы для Украины окончание конфликта завершилось без потерь и с предоставлением гарантий безопасности.

«Для польской элиты всегда были свойственно сочетание синдрома своей значимости и суицидальные инстинкты», — написал он в своем Telegram-канале и указал, что есть три версии, способные объяснить заявление Туска.

В первом случае Туск, по мнению Пушкова, не способен оценить последствия приема Украины в НАТО в течение суток. Он добавил, что такое решение может привести к конфликту «неядерной Польши с ядерной Россией из-за Украины».

«Степень вероятности: невысокая, поскольку трудно поверить что Туск до такой степени ничего не понимает», — подчеркнул Пушков.

По его мнению, Туск просто играет на публику и зарабатывает очки своей «решительностью», а также пытается возглавить коалицию западных стран, «пропихивающих Украину в НАТО».

«Одновременно он демонстрирует польский гонор, что часто является самоцелью польской правящей элиты. Степень вероятности: наибольшая, поскольку для Варшавы всегда было исключительно важно делать вид, что она играет большую роль, чем она играла на самом деле», — заявил он.

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Ранее в этот день Туск заявил, что Польша не может оказывать военную помощь Украине в прежних объемах. Также он рассказал, что в январе Варшава выделит Киеву 46-й пакет военной помощи, а также сообщил об окончании передачи 45-го транша на €100 млн.

12 декабря Туск исключил размещение польских войск на Украине после прекращения огня. Как уточнил тогда же глава польского МИДа Радослав Сикорский, страна продолжить помогать Киеву только военными поставками. Глава бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил, что основной задачей страны является повышение боеготовности вооруженных сил для собственной защиты.

До этого, 11 ноября, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что с начала проведения спецоперации Варшава предоставила Киеву более 350 танков и 14 истребителей. Общая сумма польской военной помощи Украине составила €3,23 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.

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