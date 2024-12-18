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Шик по-царски: Эрмитаж привез в Москву бриллианты и роскошные платья

Коллекцию «жадной» императрицы, медальоны из волос и золотой туалетный прибор выставили в Историческом музее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Историческом музее открылась выставка «Драгоценности! Блеск русского двора». Для экспозиции Государственный Эрмитаж предоставил шедевры из своего собрания. В витринах посетители увидят изделия из золота, инкрустированные бриллиантами, изумрудами, сапфирами, рубинами, роскошные бальные платья и галерею портретов сановных особ. «Известия» побывали в ГИМ и постарались не ослепнуть от блеска бесценных вещей.

Царские дары

Выставка поражает с порога. Посетители будто попадают в шкатулку с драгоценностями. Залы первого этажа оформлены в виде граней гигантского аметиста. По коридору фиолетового цвета гости попадают в три отдела экспозиции. Первый — «Галерея драгоценностей», где представлены ювелирные изделия, принадлежавшие представителям императорской семьи: табакерки, часы, украшения и многое другое. Центральный раздел — «Бал». Шелковые и бархатные костюмы и платья, декорированные вышивкой, кружевами, тут соседствуют с изящными аксессуарами. В последнем зале представлены мемориальные предметы монархов и членов династии Романовых.

Этот проект особый, два года назад Исторический музей отметил 150-летие, и к юбилею была организована выставка придворных костюмов. Она побила рекорды посещаемости.

— Завершая его, мы понимали, что нам открыта новая тема, — поделился с «Известиями» генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин. — В Москву привезли выставку «Императорские резиденции» из Петергофа. На крыльях успеха мы обратились к генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Предложили открыть еще одну экспозицию, где была бы представлена роскошь Императорского дома, потрясающие драгоценности. После двух лет совместной работы мы этот проект реализовали. А летом нас ждет выставка экспонатов из Царского Села.

В экспозиции нет ни одной случайной вещи. Всё подобрано, чтобы посетители погрузились в атмосферу роскоши.

— Это часть нашей истории, которая рассказывается с помощью дорогих, ярких и красивых предметов, за которыми — сила страны, ее богатство, достоинство, — отмечает Алексей Левыкин.

Как рассказала «Известиям» куратор выставки, заведующая отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ольга Костюк, задача выставки — показать вместе несколько коллекций: живопись, портреты, драгоценности, аксессуары.

— У нас в подсознании есть пиетет к золоту. Почтительное отношение к этому металлу еще с древних времен. Потому как он не тускнеет, ничего с ним не делается. Золото — материал, вечно хорошо выглядящий. А еще оно очень пластичное для обработки, — говорит куратор.

Она отмечает, что императрица Елизавета, например, ни одно платье дважды не надевала и к каждому был свой набор драгоценностей.

— Наши коллеги из Англии приезжают к нам и с завистью смотрят на нашу коллекцию, у них такого нет, — добавляет Ольга Костюк.

В Эрмитаже хранится роскошное собрание драгоценностей, которое начало формироваться к началу XVIII века, когда Петр І решил основать Санкт-Петербург. К ранним памятникам ювелирного искусства того времени относится подвеска якорь. Коллекция пополнялась благодаря и дипломатическим дарам, и отдельным приобретениям.

— Так как российский двор ориентировался на европейскую моду, то Петр пригласил иностранных ювелиров. Жалованье их было выше, чем у отечественных мастеров, — рассказывает куратор выставки. — Если в Европе демонстрировали драгоценности в основном женщины, то в Петербурге их носили и мужчины. Украшали даже шляпы и обувь. Например, Безбородко называли «бриллиантовым князем». У него были наборы пуговиц, инкрустированных этим камнем. Однажды он чуть в обморок не упал, потому что взял табакерку не в комплекте с остальными сокровищами.

Золотой туалет

Анна Иоанновна тоже активно приобретала драгоценные предметы. Например, золотой туалетный прибор, частично представленный на выставке. Весит он около 46 кг. Металл в нем 583-й пробы, некоторые предметы 750-й пробы.

— В него входит 46 вещей, мы привезли шесть, — говорит Ольга Костюк. — Императрица заказала его в Германии. Таких больше не сохранилось. Этот прибор исторически важен, потому что он служил три века для одевания к венцу всех невест царского дома.

Елизавета Петровна покупала и целые коллекции, среди них — собрание карманных часов с драгоценными камнями.

На одной из витрин — роскошные часы с шатленами в трех цветах: малиновые — с рубинами, зеленые — с изумрудами, синие — с сапфирами.

Елизавета также приобретала сервизы и предметы галантереи, в том числе табакерки. К концу ее правления ядро ювелирного собрания во многом сложилось, но постоянного места хранения оно еще не получило.

С приходом к власти Екатерины ІІ начался новый этап коллекционирования. Именно ее считают основательницей Эрмитажа. После завершения строительства Зимнего дворца в 1764 году парадную опочивальню императрицы переделали в Алмазный покой, или, как его называли современники, Бриллиантовую комнату. Декор с яркими минералами там заменили монохромным — с бриллиантами и жемчугом. Как дань увлечению Екатерины ІІ глиптикой добавились украшения с камеями и их имитациями. Правительница стала интересоваться также геммами (миниатюрные резные камни и раковины с рельефными изображениями женских и мужских фигур. — Ред.).

— Про себя Екатерина говорила, что болеет «камейной болезнью», — продолжила Ольга Костюк. — В своих воспоминаниях про увлечение коллекционированием императрица писала: «Я не любительница, просто жадная, я много чего покупаю». Ее собрание — это 10 тыс. предметов. Конечно, дворяне Петербурга ориентировались на императрицу.

Семьи Шуваловых, Юсуповых, Строгановых, Шереметевых имели частные музеи. И зачастую соперничали с царским собранием. На выставке, например, представлен роскошный ларец с драгоценностями, подаренный графом Татищевым Императорскому двору. В начале XX века часть этих коллекций разошлась по музеям.

В конце XVIII столетия Бриллиантовую комнату перенесли в южное крыло корпуса лоджий. Одновременно была начата опись драгоценностей, составляющих «Армитаж Ея Величества». B 1839 году по указу Николая I для разросшегося собрания начали возводить новое здание. Знаменитое строение с атлантами назвали Новый Эрмитаж. Бриллиантовая комната подлежала сносу. Драгоценности переехали в Малый Эрмитаж.

Волосы Павла I и миниатюрный подарок внучки Екатерины II

В витринах зеленого зала представлены ювелирные изделия исключительной редкости и мемориальной ценности. Некоторые покинули запасники Эрмитажа впервые. Например, табакерка Екатерины Великой с тонкой росписью. Ценность ее не в каратах.

— Вещицу украшает рисунок Александры Павловны, старшей внучки императрицы, которая сделала его в 6 лет, — рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Екатерина Абрамова. — Удивительно, что ребенок сделал такой качественный рисунок. Это пейзаж, написанный акварелью. На берегу реки сидит пастух с кнутиком и рядом овечки. Миниатюра вмонтирована в крышку табакерки и накрыта стеклом.

Рядом с табакеркой — медальон «Сноп». С виду ничем не примечательный. Если не знать, что изображение создано из волос Александры Павловны.

— Он принадлежал ее матери Марии Федоровне, — пояснила Екатерина Абрамова. — Медальон был сделан по случаю отъезда из России Александры. Княгиня вышла замуж. Украшения из волос близких вошли в моду в конце XVIII века. Их делали в память о живых и мертвых. Перстень с вензелем Павла Петровича тоже хранит тайну. Внутри кольца плетенка из его волос.

В коллекции драгоценностей Эрмитажа представлены произведения, отличающиеся тонкостью работы, изысканностью форм, редкостью драгоценных камней, дающие возможность погрузиться в многовековую историю ювелирного дела.

Выставка работает в Государственном Историческом музее до 12 мая.

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