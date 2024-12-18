Эксперт оценила схему предлагающих заработать деньги за лайки мошенников

В Сети нужно быть бдительными и не откликаться на вакансии с обещанием легкого и быстрого заработка, посоветовала руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Дарья Кошкина. Она прокомментировала «Известиям» 18 декабря новую схему мошенничества и дала несколько рекомендаций россиянам.

В середине текущего месяца сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, предлагая им заработать деньги за лайки. У злоумышленников может быть несколько вариантов обмана. В первом случае после выполнения задания они просят сообщить пользователей платежные данные карты для начисления вознаграждения, и в итоге крадут деньги. Во втором варианте после начисления денег за лайки аферисты могут попросить сообщить им номер телефона и код из SMS для подтверждения личности. В результате они могут увести аккаунт в Тelegram.

«Фраза о том, что «бесплатный сыр только в мышеловке» стара как мир, но это нисколько не отменяет ее актуальности — это касается и данной схемы. Условия легкого заработка за проставление лайков не выглядит реалистичными. Также, если вас просят что-то купить, обещая затем вернуть деньги с процентами, — это безоговорочное свидетельство действий мошенников», — отметила Кошкина.

При этом эксперт рекомендовала не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, и в разговоре с незнакомыми людьми. По ее словам, следует пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковик. Также стоит использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Ранее, 17 ноября, руководитель проектов координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков рассказал «Известиям», что наблюдается устойчивый рост фишинговых атак, проводимых через мессенджеры, особенно Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, за 10 месяцев этого года в Рунете было заблокировано 2374 домена, имитирующих Telegram, а по второму мессенджеру — 1036.