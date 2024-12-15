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Плохие отметки: как мошенники обманывают россиян через схемы с лайками

Жертвам предлагают простую работу и выманивают у них крупные суммы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники обманывают россиян, предлагая им заработать деньги за лайки. Такая подработка может обернуться потерей аккаунта в мессенджере, денег и ценных данных. «Известия» выяснили, как работают подобные схемы и как защититься от них.

Плата за лайки

Мошенники стали чаще использовать схемы, в которых предлагают россиянам платить за лайки. Об этом «Известиям» рассказал руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

— Схема действует следующим образом: мошенники размещают объявление о заработке в интернете. Всё, что требуется от пользователя, — поставить лайк на сайте (например, маркетплейса), оставить отзыв, посмотреть рекламные ролики. Задача простая, но оплата достаточно привлекательная для [потенциальных] жертв, — сказал Овчинников.

Код смс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дальше, по его словам, у мошенников может быть несколько вариантов обмана. В первом после выполнения задания они просят сообщить платежные данные карты для начисления вознаграждения. Естественно, жертва не получит никаких денег, а только лишится их.

— Во втором после начисления денег мошенники могут попросить сообщить им номер телефона и код из SMS для подтверждения личности. Аналогично преступники могут увести аккаунт в Тelegram, — рассказывает эксперт «Известий».

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В третьем сценарии мошенники присылают ссылку на поддельный сайт, где надо ввести платежные данные с карты. При этом, добавляет эксперт, есть и более сложные схемы, когда жертве действительно производят небольшие начисления, а потом могут начать выманивать крупные суммы.

Телеграм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Не попасться на удочку аферистов достаточно просто: реальный работодатель будет платить за простую работу по рыночной стоимости. Предложение легкого и быстрого заработка должно вызвать у человека подозрения.

Работа на букингах

Как рассказывает «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, подобные схемы специалисты называют работой на букингах. В ее классическом варианте пользователям мессенджеров, соцсетей, а иногда и специализированных площадок по поиску вакансий предлагают удаленную работу с высоким доходом при минимуме усилий и без какого-либо опыта.

— Вовлекая жертву, злоумышленники включают ее в Telegram-чат и дают сначала простые задания — лайкать отели, санатории, турбазы на площадках бронирования. За каждую оценку действительно платят, причем по ценам выше рыночных, — говорит эксперт.

На втором этапе жертве предлагается уже непосредственно заниматься бронированием номеров и туров. За свой счет, но не напрямую, а через менеджера — переводить крупные суммы на указанные счета или по номерам телефонов.

Перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мошенники убеждают ее в том, что сейчас жертва вкладывает, а через определенный срок, когда бронь будет перепродана за большую цену, все деньги вернутся. В качестве гонорара обещают 15–50% от вложенных денег. Чем выше вложения, тем больше бонус, — поясняет Евгения Лазарева.

В случае успеха мошенников наступает третий этап: жертве сообщают, что необходимо оплатить подоходный налог и называют конкретную сумму. Если человек соглашается, мошенники просто забирают себе деньги. А если начинает сомневаться, требовать сначала оплатить работу и вернуть деньги, его удаляют из всех чатов и блокируют.

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По словам Лазаревой, обычно, чтобы избежать блокировки переводов жертвы (в соответствии со ст. 9 ФЗ-161), в заданиях предлагается совершать переводы на разные счета и по разным номерам телефонов — и делать это не с одного своего счета, а использовать карты двух-трех банков. Иногда злоумышленники сами предупреждают жертву, что банк может посчитать операцию подозрительной и позвонить с вопросами. На этот случай потерпевших инструктируют, что нужно подтвердить банку распоряжение на перевод.

Способы защиты

Чтобы защитить себя от мошенников, эксперты «Известий» рекомендуют не соглашаться на сомнительные предложения в интернете. Не раскрывать никакие личные данные, особенно паспортные и платежные, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить денег незнакомцам.

Данные
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если вы делаете перевод, а банк приостанавливает операцию — это повод задуматься, не мошенники ли его получат. В этой ситуации лучше позвонить в банк и заблокировать трансакцию. И сообщить о попытке мошенничества, — говорит Евгения Лазарева.

Если перевод уже сделан и трансакция проведена, нужно как можно скорее позвонить на горячую линию банка, подробно рассказать о случившемся и оформить заявление о компенсации средств, в соответствии со ст. 9 ФЗ-161, — операторы подскажут, как это сделать. После этого следует сразу обратиться в ближайшее отделение полиции (но не к участковому), а лучше — в территориальное отделение Управления по борьбе с киберпреступностью МВД с заявлением. После официальной регистрации заявления стоит не забыть получить об этом талон: он поможет отслеживать движение по делу. Свое заявление можно продублировать в электронную приемную на сайте МВД РФ.

Также следует написать обращение в электронную приемную Службы по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России, указать все номера телефонов и счетов, на которые переводились деньги. Эта информация будет проанализирована и передана в Автоматизированную систему обработки инцидентов ФинЦЕРТ Банка России, а счета дроперов попадут в специальную базу, — говорит Евгения Лазарева.

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Лазарева советует собрать как можно больше информации: сделать скрин-копии всех переписок во всех чатах с мошенниками, сохранить их ники в Telegram (или карточки их контактов, выписать в отдельную таблицу все операции с указанием дат, времени, сумм, с какого на какой счет был перевод, были ли предупреждения от банка по операциям и каким конкретно).

Полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если банк отказывает в компенсации, попросите объяснить причины, проконсультируйтесь с юристом и обратитесь с иском в суд. Есть позитивное правоприменение с принятием решений в пользу пострадавших, — заключает координатор «Мошеловки».

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