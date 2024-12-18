Врач дал советы по предотвращению варикоза и тромбоза

У ряда людей корректировка образа жизни, использование домашних средств и изменение повседневных привычек могут способствовать снижению тяжести симптомов и предупреждению прогрессирования варикозного расширения вен, а также помочь в профилактике и облегчении течения тромбоза. Врач-флеболог, сосудистый хирург ИНВИТРО Северо-Запад Константин Буданов рассказал «Известиям» 18 декабря о разнице между варикозом и тромбозом, а также о предотвращении этих болезней.

«Варикоз — заболевание, при котором стенки вен истончаются. Это приводит к нарушению кровяного давления и хаотичному распределению крови по сосудам, а тромбоз — воспалительное заболевание, при котором нарушается кровоток и сосуды закупориваются сгустками крови», — отмечает Буданов.

По его словам, симптомы этих заболеваний имеют определенное сходство: в обоих случаях ноги часто испытывают усталость, отекают и становятся болезненными. Причины также во многом пересекаются, включая наследственность, отсутствие физической активности, высококалорийное питание, избыточный вес, а также чрезмерное курение и употребление алкогольных напитков.

По мнению специалиста, для некоторых людей корректировка образа жизни, использование домашних средств и изменения в привычках могут снизить интенсивность симптомов и предотвратить ухудшение варикозного расширения вен, например регулярные физические нагрузки. Плавание приносит положительный эффект и мягко расслабляет тело. В то же время необходимо осторожно относиться к поднятию тяжестей и занятиям тяжелой атлетикой, так как это может создать дополнительные риски для сосудов. Также рекомендуется избегать продолжительного сидения или стояния, небольшие десятиминутные перерывы для прогулки или легкой физической активности могут оказаться полезными.

Кроме того, эксперт рекомендует выполнять упражнения для профилактики варикоза, например поднятие ног. Для этого нужно лечь на спину и поднимать ноги на протяжении примерно 15 минут. Еще одним эффективным упражнением является растяжка: необходимо лечь на пол, согнуть ноги в коленях, прижав стопы к полу, затем медленно тянуться руками к коленям, отрывая от пола лишь верхнюю часть спины.

Ранее, 26 ноября, врач-флеболог клиники «Креде Эксперто» Даниил Чикишев рассказал «Известиям» о причинах возникновения варикоза. По его словам, при наследственном анамнезе у пациента болезнь обычно проявляется к 40 годам, но, если не соблюдать простые правила профилактики, патология может проявиться раньше.