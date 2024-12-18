Трамп придет — порядок наведет: что происходит с грузинским майданом

В Грузии продолжается политический кризис, но в последние дни наметилось несколько новых тенденций. С одной стороны, уличные акции перестали сопровождаться столкновениями с силовиками. С другой стороны, никакого всплеска активности после президентских выборов не произошло. С третьей, санкции Евросоюза против Грузии оказались мягче, чем ожидалось. Эксперты считают, что постепенно уличная активность будет падать. «Известия» разбирались в ситуации.

Акции протеста стали мирными

В Грузии продолжается политический кризис, сторонники оппозиции в ежедневном режиме митингуют в центре Тбилиси и других крупных городах. При этом характер протестных акций заметно меняется. В конце ноября и начале декабря выступления были наиболее массовыми и ожесточенными. Демонстрации сопровождались попытками взять здание парламента штурмом, а также стычками с полицией. Среди оппозиционеров и полицейских было немало пострадавших, более 400 человек задержали.

В последние дни выступления стали более спокойными, сотрудников правоохранительных органов даже перестали мобилизовывать для охраны центра Тбилиси. Дело дошло до того, что около здания парламента страны 16 декабря зажгли новогоднюю елку, что не удавалось сделать на протяжении нескольких предыдущих дней. «Новый год для всех является народным праздником, и мы никому не позволим лишить наших малышей и горожан этой радости», — заявил по этому поводу мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Фото: REUTERS/Daro Sulakauri

Судя по всему, падает и массовость выступлений. Так, 14 декабря депутаты всех уровней выбрали президента страны, им стал член правящей партии и бывший футболист Михаил Кавелашвили. В оппозиции не раз заявляли, что не допустят электоральной процедуры, действующая глава государства Саломе Зурабишвили называла голосование нелегитимным и говорила, что свой пост не оставит. Всплеска протестной активности после выборов, однако, не произошло. Судя по фото- и видеоматериалам, к зданию парламента в тот вечер пришло порядка 2 тыс. человек.

После этого оппозиция перешла к новой тактике — стала организовывать акции для представителей разных сфер, профессий и возрастных групп. Так, 16 декабря прошло сразу восемь шествий, в том числе марши медиков, кинематографистов, литераторов и других. Численность, однако, и в этом случае оказалась относительно невысокой. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе по итогам дня сообщал, что всего на улицы вышло 800 человек. «Всё закончилось, финита ля комедия, как говорили итальянцы», — заявил он.

США обещают ввести новые санкции

Грузинская оппозиция в таких условиях возлагает большие надежды на помощь со стороны западных стран и структур. Некоторые из них действительно однозначно выступили в поддержку оппонентов грузинской правящей партии. Так, три прибалтийские республики заявили о нарушении в Закавказье прав человека и ввели санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, главы МВД Вахтанга Гомелаури и ряда других чиновников и политиков.

На общеевропейском уровне ситуация, однако, менее однозначная. 16 декабря в Брюсселе состоялась ключевая встреча глав МИД стран ЕС. По итогам мероприятия глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что участникам удалось согласовать отмену безвизового режима для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов. По ее словам, в ближайшую неделю Еврокомиссия предложит эту инициативу государствам ЕС, а те должны будут ее утвердить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом министры иностранных дел в Брюсселе не смогли прийти к единству по другому вопросу — о персональных санкциях против грузинских политиков и чиновников. По словам Каллас, это решение заблокировали Венгрия и Словакия. Интересно, что грузинский премьер Кобахидзе сообщил, что в поддержку Тбилиси в этом вопросе выступили также представители Италии, Испании и Румынии. «Мы продолжим консультации со всеми странами, которые поддерживают грузинский народ», — пообещал он.

Параллельно 13 декабря Госдеп США расширил свой санкционный список, добавив в него 20 человек, которые «несут ответственность за подрыв демократии в Грузии». Сообщается, что ограничения коснутся членов правительства, депутатов парламента и правоохранителей, конкретные имена и фамилии при этом не называются. Уже после этого руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон по-прежнему обеспокоен состоянием демократии и в ближайшие недели введет новые санкции.

Интересно, что грузинских протестующих поддерживают и многие видные функционеры Республиканской партии. Так, сенатор-республиканец Джим Риш во время выступления в конгрессе призывал еще больше ужесточить санкции против «Грузинской мечты», чтобы помочь «демократическим устремлениям грузинского народа». В свою очередь, конгрессмен Джо Уилсон говорил, что ценит храбрость Саломе Зурабишвили, которая противостоит «нелегитимному правительству».

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: REUTERS/Daro Sulakauri

В Тбилиси при этом всё равно уверены, что ситуация изменится после инаугурации Дональда Трампа. Согласно распространенному мнению, он идейно близок грузинским властям, тоже выступает за мир и традиционные ценности. «Мы дождемся 20 января, когда пройдет инаугурация нового президента США, и надеемся, что этот факт существенно изменит взаимодействие с США и ЕС. У нас были проблемы с действующей администрацией, это напрямую отражалось на наших отношениях. После инаугурации всё изменится», — уверяет премьер-министр Кобахидзе.

Что говорят эксперты

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что ситуация в Грузии постепенно стабилизируется, протестные акции угасают.

— Грузинские руководители ведут себя уверенно, жестко, компетентно, для этого есть все основания, в том числе поддержка населения. Это чувствуют и оппозиция, и внешние силы. Если говорить прямо, то главный фактор в пользу правящей партии — в ее рядах нет условного Януковича. Все спокойно выполняют свои функции, никто не заигрывает с оппонентами. Поэтому я убежден, что постепенно ситуация в стране будет успокаиваться, — подчеркивает он.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе говорит, что прошедшая встреча глав МИД стран ЕС стала очень показательной.