Крылья по клику: льготные авиабилеты начнут продаваться онлайн
С 1 января субсидируемые авиабилеты начнут продавать онлайн. Параметры соответствующего эксперимента утвердило правительство. Это позволит сократить очереди в кассах и минимизирует риски реализации мошеннических схем, полагают эксперты. Однако систему необходимо сделать устойчивой к перегрузкам. Как будет проходить эксперимент — в материале «Известий».
Масштабная проверка
Субсидируемые авиабилеты начнут продавать онлайн. Эксперимент пройдет в России с 1 января по 1 июля 2025 года. Параметры уже утвердило правительство РФ, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Эксперимент затронет отдельные категории граждан, участвующие в программе субсидированных авиаперевозок. В частности, речь идет о молодых людях до 23 лет, пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях, уточнили в пресс-службе кабмина. Также участниками эксперимента станут жители Дальневосточного федерального округа и Калининградской области.
Сейчас приобрести авиабилет по специальному тарифу можно только в кассе. Эксперимент предлагает испытать новые механизмы электронного подтверждения прав пассажира на льготный билет.
«Для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок» и автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования», — отметили в правительстве.
Власти намерены создать специальный цифровой сервис, который будет проверять права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.
В случае успеха покупка билетов станет проще, что важно в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается также, что новая технология снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, необходимой для выделения им субсидий.
Редакция «Известий» направила запрос в Минтранс РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Упростить жизнь
В настоящий момент в России действуют три основные направления субсидируемых программ воздушных перевозок. В частности, полеты субсидируются для льготных категорий граждан, обращает внимание главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
— На сегодняшний день приобретение субсидируемого билета сопровождается некой доказательной базой. То есть тот же пенсионер или инвалид должен подтвердить, что он имеет право на эту льготу, предоставив нужные документы, — отмечает эксперт.
Для упрощения этой процедуры и будет проводиться эксперимент по переводу продаж авиабилетов в онлайн-формат. В результате чего будет создан сервис, который позволит в автоматическом режиме проверить предоставленные пассажиром сведения, указывает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Предложение «оцифровать» продажу субсидируемых билетов было выдвинуто в адрес Минтранса еще в 2017 году, напомнил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Оно было озвучено из-за очередей в авиакассах, наблюдавшихся на Дальнем Востоке.
— Касс в регионе было крайне мало, и людям из малых населенных пунктов приходилось ехать в крупный город. Чаще всего билеты продавались в одном областном центре, из-за чего образовывались огромные очереди в эту кассу. То есть всем приходилось тратить деньги и выделять 2–3 дня для того, чтобы приобрести один билет, — вспоминает собеседник «Известий».
Онлайн-формат продажи билетов, по его мнению, позволит сократить время покупки и повысить эффективность расходования бюджетных средств.
К слову, это не первый подобный опыт, уточняет Пантелеев. Ранее уже были прецеденты, когда авиакомпании предлагали клиентам сервисы, позволяющие приобрести льготный билет на сайте без физического посещения офиса.
— Пассажиром передавались в авиакомпанию необходимые документы, подтверждающие право на льготы, и отражались в личном кабинете клиента. Сейчас же речь идет о том, что пассажир, не фиксируя свои данные на сайте авиакомпании, сможет с помощью автоматизированной системы бронирования сделать запрос на приобретение льготных билетов, — разъясняет эксперт.
Явные преимущества
Эксперимент предполагает несколько ключевых шагов, указывает ведущий юрист компании «Легис Веритас» Диана Суворова. В частности, потребуется обязательная регистрация на портале «Госуслуги», где система проверит статус льготника.
— После его подтверждения гражданин получит доступ к специальным тарифам на авиабилеты, сможет выбрать подходящий рейс и осуществить бронирование. Далее происходит онлайн-оплата, после чего льготник получает свой электронный билет, — объясняет эксперт.
Среди преимуществ нового механизма Суворова выделяет доступность — онлайн-сервис будет работать в круглосуточном режиме, что позволит приобретать билеты в любое удобное время. В свою очередь, автоматическая проверка статуса льготника исключает человеческий фактор и уменьшает вероятность ошибок.
— Также снизится нагрузка на кассы аэропортов и транспортных компаний, что улучшит качество обслуживания, — дополняет юрист.
Основное преимущество онлайн-продажи заключается в упрощении доступа к льготным тарифам для граждан, считает руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа.
— Льготники больше не будут вынуждены стоять в очередях у касс, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Это не только сэкономит время, но и сделает процесс покупки более удобным и доступным, — убеждена она.
Кроме того, онлайн-продажа может способствовать увеличению числа поездок среди льготников, что поддержит и внутренний туризм, перечисляет эксперт. Упрощение процедуры также может снизить вероятность мошеннических схем.
Новая система позволит государству точно знать, что билеты приобретаются именно льготниками, согласен Роман Гусаров. Работники авиакассы не всегда могут оперативно проверить подлинность предоставленного человеком документа.
— При автоматической проверке через единую базу данных будет практически стопроцентная гарантия, что выделяемые государством субсидии достаются именно тем, кто в этом нуждается, — полагает эксперт.
Настройка системы
Несмотря на очевидные преимущества, новый механизм может оказаться несовершенным, предупреждают эксперты. Возможны, в частности, некорректная работа системы идентификации льготников или недостаток документов для подтверждения, что может привести к отказу в предоставлении скидки или неправильному определению статуса пассажира, не исключает Диана Суворова.
Важно, чтобы все россияне, имеющие право на подобную льготу, действительно были загружены в базу, указывает Илья Зотов. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться в ходе эксперимента, — технические сложности, связанные с перегрузкой системы.
— Допустим, в Калининградской области, когда субсидия начала работать, не все могли зайти на сайт и приобрести билет. Здесь могут быть такие же сложности. То есть главное, чтобы система оставалась доступной для пользователей, — убежден Зотов.
Если программа будет постоянно перегружена или не сможет обрабатывать запросы должным образом, это может вызвать негативные последствия для репутации проекта и доверия со стороны граждан, предостерегает Мария Коледа.
— Кроме того, есть льготники, особенно пожилые люди, которые могут испытывать трудности с использованием онлайн-сервисов, что потребует дополнительных усилий по обучению и поддержке, — дополняет Суворова.
Еще один важный вопрос — безопасность данных, поскольку при регистрации на платформе потребуется предоставить личную информацию, считает Коледа.
— В некоторых случаях льготники могут просить других людей помочь им с регистрацией или покупкой билета. Крайне важно обеспечить защиту этих данных от утечек и злоупотреблений, — подчеркивает собеседница «Известий».
Однако важно помнить, что новая система будет работать параллельно с действующей, что минимизирует риски технических сбоев, уверен Роман Гусаров. Приобрести билет благодаря этому получится в любом случае.
— А в дальнейшем, скорее всего, так же, как и «Госуслуги», она станет единой системой для приобретения льготных билетов, — убежден эксперт.
Сам же эксперимент призван не столько подтвердить работоспособность цифрового обмена документами, сколько доказать, что внедрение такого способа позволяет упростить получение услуги гражданами и повысить ее востребованность, считает Олег Пантелеев.
— Естественно, прежде чем первые «настоящие» клиенты придут и попробуют этот сервис, его работоспособность будет оттестирована в различных условиях, в том числе при высоких нагрузках, — полагает эксперт.
В целом же эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов имеет большой потенциал для улучшения качества жизни льготников и повышения доступности авиаперевозок, уверена Суворова. Однако его успешная реализация зависит от устранения потенциальных проблем и обеспечения надежной технической инфраструктуры.
— По моему мнению, важно тщательно продумать все аспекты данного проекта, чтобы он действительно стал полезным для целевой аудитории, — резюмирует юрист.