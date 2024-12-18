Крылья по клику: льготные авиабилеты начнут продаваться онлайн

С 1 января субсидируемые авиабилеты начнут продавать онлайн. Параметры соответствующего эксперимента утвердило правительство. Это позволит сократить очереди в кассах и минимизирует риски реализации мошеннических схем, полагают эксперты. Однако систему необходимо сделать устойчивой к перегрузкам. Как будет проходить эксперимент — в материале «Известий».

Масштабная проверка

Субсидируемые авиабилеты начнут продавать онлайн. Эксперимент пройдет в России с 1 января по 1 июля 2025 года. Параметры уже утвердило правительство РФ, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент затронет отдельные категории граждан, участвующие в программе субсидированных авиаперевозок. В частности, речь идет о молодых людях до 23 лет, пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях, уточнили в пресс-службе кабмина. Также участниками эксперимента станут жители Дальневосточного федерального округа и Калининградской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сейчас приобрести авиабилет по специальному тарифу можно только в кассе. Эксперимент предлагает испытать новые механизмы электронного подтверждения прав пассажира на льготный билет.

«Для этого планируется обеспечить взаимодействие информационной системы «Портал субсидируемых перевозок» и автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками с цифровыми платформами органов власти и Фонда пенсионного и социального страхования», — отметили в правительстве.

Власти намерены создать специальный цифровой сервис, который будет проверять права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В случае успеха покупка билетов станет проще, что важно в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается также, что новая технология снизит время на проверку отчетности авиаперевозчиков, необходимой для выделения им субсидий.

Редакция «Известий» направила запрос в Минтранс РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.

Упростить жизнь

В настоящий момент в России действуют три основные направления субсидируемых программ воздушных перевозок. В частности, полеты субсидируются для льготных категорий граждан, обращает внимание главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

— На сегодняшний день приобретение субсидируемого билета сопровождается некой доказательной базой. То есть тот же пенсионер или инвалид должен подтвердить, что он имеет право на эту льготу, предоставив нужные документы, — отмечает эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитриенко Мария

Для упрощения этой процедуры и будет проводиться эксперимент по переводу продаж авиабилетов в онлайн-формат. В результате чего будет создан сервис, который позволит в автоматическом режиме проверить предоставленные пассажиром сведения, указывает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Предложение «оцифровать» продажу субсидируемых билетов было выдвинуто в адрес Минтранса еще в 2017 году, напомнил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Оно было озвучено из-за очередей в авиакассах, наблюдавшихся на Дальнем Востоке.

— Касс в регионе было крайне мало, и людям из малых населенных пунктов приходилось ехать в крупный город. Чаще всего билеты продавались в одном областном центре, из-за чего образовывались огромные очереди в эту кассу. То есть всем приходилось тратить деньги и выделять 2–3 дня для того, чтобы приобрести один билет, — вспоминает собеседник «Известий».

Онлайн-формат продажи билетов, по его мнению, позволит сократить время покупки и повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

К слову, это не первый подобный опыт, уточняет Пантелеев. Ранее уже были прецеденты, когда авиакомпании предлагали клиентам сервисы, позволяющие приобрести льготный билет на сайте без физического посещения офиса.

— Пассажиром передавались в авиакомпанию необходимые документы, подтверждающие право на льготы, и отражались в личном кабинете клиента. Сейчас же речь идет о том, что пассажир, не фиксируя свои данные на сайте авиакомпании, сможет с помощью автоматизированной системы бронирования сделать запрос на приобретение льготных билетов, — разъясняет эксперт.

Явные преимущества

Эксперимент предполагает несколько ключевых шагов, указывает ведущий юрист компании «Легис Веритас» Диана Суворова. В частности, потребуется обязательная регистрация на портале «Госуслуги», где система проверит статус льготника.

— После его подтверждения гражданин получит доступ к специальным тарифам на авиабилеты, сможет выбрать подходящий рейс и осуществить бронирование. Далее происходит онлайн-оплата, после чего льготник получает свой электронный билет , — объясняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Среди преимуществ нового механизма Суворова выделяет доступность — онлайн-сервис будет работать в круглосуточном режиме, что позволит приобретать билеты в любое удобное время. В свою очередь, автоматическая проверка статуса льготника исключает человеческий фактор и уменьшает вероятность ошибок.

— Также снизится нагрузка на кассы аэропортов и транспортных компаний, что улучшит качество обслуживания , — дополняет юрист.

Основное преимущество онлайн-продажи заключается в упрощении доступа к льготным тарифам для граждан, считает руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа.

— Льготники больше не будут вынуждены стоять в очередях у касс, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Это не только сэкономит время, но и сделает процесс покупки более удобным и доступным, — убеждена она.

Кроме того, онлайн-продажа может способствовать увеличению числа поездок среди льготников, что поддержит и внутренний туризм, перечисляет эксперт. Упрощение процедуры также может снизить вероятность мошеннических схем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новая система позволит государству точно знать, что билеты приобретаются именно льготниками, согласен Роман Гусаров. Работники авиакассы не всегда могут оперативно проверить подлинность предоставленного человеком документа.

— При автоматической проверке через единую базу данных будет практически стопроцентная гарантия, что выделяемые государством субсидии достаются именно тем, кто в этом нуждается, — полагает эксперт.

Настройка системы

Несмотря на очевидные преимущества, новый механизм может оказаться несовершенным, предупреждают эксперты. Возможны, в частности, некорректная работа системы идентификации льготников или недостаток документов для подтверждения, что может привести к отказу в предоставлении скидки или неправильному определению статуса пассажира , не исключает Диана Суворова.

Важно, чтобы все россияне, имеющие право на подобную льготу, действительно были загружены в базу, указывает Илья Зотов. Еще одна проблема, с которой можно столкнуться в ходе эксперимента, — технические сложности, связанные с перегрузкой системы.

— Допустим, в Калининградской области, когда субсидия начала работать, не все могли зайти на сайт и приобрести билет. Здесь могут быть такие же сложности. То есть главное, чтобы система оставалась доступной для пользователей, — убежден Зотов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Если программа будет постоянно перегружена или не сможет обрабатывать запросы должным образом, это может вызвать негативные последствия для репутации проекта и доверия со стороны граждан , предостерегает Мария Коледа.

— Кроме того, есть льготники, особенно пожилые люди, которые могут испытывать трудности с использованием онлайн-сервисов, что потребует дополнительных усилий по обучению и поддержке, — дополняет Суворова.

Еще один важный вопрос — безопасность данных, поскольку при регистрации на платформе потребуется предоставить личную информацию , считает Коледа.

— В некоторых случаях льготники могут просить других людей помочь им с регистрацией или покупкой билета. Крайне важно обеспечить защиту этих данных от утечек и злоупотреблений, — подчеркивает собеседница «Известий».

Однако важно помнить, что новая система будет работать параллельно с действующей, что минимизирует риски технических сбоев, уверен Роман Гусаров. Приобрести билет благодаря этому получится в любом случае.

— А в дальнейшем, скорее всего, так же, как и «Госуслуги», она станет единой системой для приобретения льготных билетов, — убежден эксперт.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Сам же эксперимент призван не столько подтвердить работоспособность цифрового обмена документами, сколько доказать, что внедрение такого способа позволяет упростить получение услуги гражданами и повысить ее востребованность, считает Олег Пантелеев.

— Естественно, прежде чем первые «настоящие» клиенты придут и попробуют этот сервис, его работоспособность будет оттестирована в различных условиях, в том числе при высоких нагрузках, — полагает эксперт.

В целом же эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов имеет большой потенциал для улучшения качества жизни льготников и повышения доступности авиаперевозок, уверена Суворова. Однако его успешная реализация зависит от устранения потенциальных проблем и обеспечения надежной технической инфраструктуры.

— По моему мнению, важно тщательно продумать все аспекты данного проекта, чтобы он действительно стал полезным для целевой аудитории, — резюмирует юрист.