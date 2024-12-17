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Дочь жертвы маньяка Спесивцева заявила о вменяемости серийного убийцы

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Фото: соцсети
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Дочь одной из жертв серийного убийцы Александра Спесивцева считает, что он притворился невменяемым во время медицинской экспертизы. Об этом женщина рассказала 17 декабря «Известиям».

«Он был адекватен, он понимал, что делает, осознавал, какое наказание его ждет, что человек может погибнуть от каких-то его действий. Я считаю, что на тот момент он конкретно притворился психом», — заявила она.

По мнению женщины, медики могли допустить ошибку, признав Спесивцева невменяемым, но с тех пор прошло уже более 20 лет и за это время с преступником произошли необратимые изменения.

«Мне кажется, он уже вообще не понимает, где он и что он», — объяснила она.

Дочери жертвы было чуть больше года, когда ее мать признали пропавшей без вести. Сейчас женщина подала повторный иск на возмещение морального вреда, первый иск был отклонен судом.

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Накануне в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области сообщили, что в Заводской районный суд Новокузнецка поступил иск о моральной компенсации от дочери одной из жертв Спесивцева.

В 1990-х годах вместе с матерью Спесивцев заманивал к себе в квартиру в Новокузнецке детей и подростков, убивал их и ел. Своих жертв он пытал и насиловал. В 1999 году Спесивцев был осужден в связи с убийством четырех человек.

В мае 2024-го его отправили на принудительное лечение в связи с тем, что была доказана его причастность к убийству с особой жестокостью 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними.

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