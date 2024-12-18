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Диетолог рассказала о способах избежать набора лишнего веса в праздники

Диетолог Михалева: алкоголь может спровоцировать набор веса в праздники
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Новогодние праздники, когда россияне вместе с близкими много времени проводят за праздничным столом, много едят и отдыхают, могут привести к набору веса. О том, каких правил стоит придерживаться, чтобы этого избежать, «Известиям» 18 декабря рассказала врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н. и «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Первый совет, который дала специалист, — не готовить слишком много еды. Это позволит избежать переедания и снизит риск отравлений. Как отметила врач, еду принято съедать полностью, чтобы порадовать человека, который ее приготовил. Поэтому заранее составленное меню, рассчитанное на несколько дней, позволит избежать излишков и сохранить здоровье, подчеркнула она.

«В идеале еды должно быть не больше, чем норма для семьи. Это могут быть праздничные блюда, но лучше, если они будут не такие жирные. Кроме того, рекомендуется увеличить долю овощей и фруктов, а также использовать некалорийные напитки», — добавила Михалева.

Кроме того, как обратила внимание специалист, не стоит употреблять большое количество алкоголя. Помимо того, что это вредно для всего организма в целом, он обладает высокой калорийностью, а также значительно усиливает аппетит, повышая риск переедания. При этом стоит помнить, что чем крепче напиток, тем больше в нем калорий, подчеркнула диетолог.

Третий совет эксперта — соблюдать привычный режим питания с тремя приемами пищи в день. Даже если блюда будут более калорийными, порции должны оставаться стандартными, отметила Михалева. Кроме того, эксперт рекомендовала не сидеть за столом длительное время.

«Важно добавить физическую активность, чтобы избежать набора веса. И это необязательно тренировки в зале. Подойдут как обычные прогулки на улице, так и другие занятия, например, можно покататься на коньках или на лыжах. Главное — не проводить все праздники дома за столом», — подчеркнула диетолог.

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