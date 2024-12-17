Реставрация монарха: «Иван Грозный» вернулся в экспозицию Третьяковки

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вернулась после реставрации в постоянную экспозицию Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и больше ее не покинет. В музее «Известиям» сообщили, что многострадальный шедевр всегда будет находиться на одном месте — в зале Репина, где к стене прикреплена климатическая антивандальная капсула, созданная специально для полотна. Знаковое событие ГТГ отметила открытием выставки, посвященной истории произведения : вплоть до следующего ноября компанию «Ивану Грозному» составят эскизы и архивные документы. «Известия» в числе первых увидели новое пристанище великой работы и оценили ее соседство.

Приняли капсулу

Драматичный этап жизни знаменитой картины Ильи Репина, начавшийся шесть лет назад, наконец подошел к концу. 25 мая 2018 года вандал повредил полотно, после чего оно проходило долгую, беспрецедентно сложную реставрацию . «Известия» подробно рассказывали о ходе этой работы, в том числе показывали реставрационный чудо-стол, сделанный по индивидуальному проекту специально для «Ивана Грозного». Мы же писали о первой демонстрации восстановленного произведения. Она случилась 23 мая 2022-го. Тогда можно было убедиться, что специалисты музея сделали невозможное: не только убрали видимые дефекты, но и избавили холст от целого ряда старых проблем, подступиться к решению которых раньше не удавалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

И всё же точку в этой истории ставить было рано . Чтобы вернуть раритет в экспозицию, требовалось создать антивандальную капсулу, которая бы гарантировала защиту от аналогичных инцидентов, а заодно и обеспечивала неизменные показатели температуры и влажности. К этой цели музей шел еще два с половиной года : витрин с подобными характеристиками у нас никогда не делали и не заказывали. Главная проблема — требуемый размер стекла: почти 3 м в ширину. При этом оно должно быть не только прочным, но и антибликовым.

Как видим, задачу решить удалось. Капсула вмонтирована в стену и выкрашена в общий с ней цвет (темно-красный, перекликающийся с колоритом картины), изображение на картине в оригинальной раме хорошо видно, а лампы на потолке зала лишь немного отражаются в верхней части стекла . В принципе это общая проблема для музейных произведений крупного формата, добиться полного нивелирования бликов в таких условиях (и даже без защиты от вандалов) практически невозможно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Теперь это постоянное пристанище картины. Она и раньше была «невыездной» — последнее путешествие за пределы Москвы состоялось во время Великой Отечественной войны, когда коллекцию ГТГ эвакуировали в Новосибирск. С тех пор Третьяковка не выдавала ее на выставки, но, правда, в особых случаях перемещала между музейными зданиями. В частности, для реставраций. И это отнюдь не только та, что началась в 2018-м.

Век реставраций

Полотно неоднократно требовало вмешательства специалистов и раньше. После первого покушения — в 1913-м его порезали ножом — холст дублировали, использовав доступные на тот момент несовершенные материалы, и уже в 1920-х хранителям пришлось констатировать, что состояние произведения вызывает тревогу : красочный слой отслаивается, осыпается. Почти век состояние картины пытались поддерживать, но не решались приступить к самому сложному — удалению старой основы, наклеенной в 1910-х. Помимо осознания рисков мешало еще и отсутствие подходящего оборудования: привычные столы реставраторов не подходят для такой большой и сложной вещи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После нападения 2018 года откладывать масштабную работу стало уже невозможно. Тогда галерея при поддержке спонсоров заказала специальные стол и кресло для реставрационной мастерской, а подходы к лечению тяжелобольного произведения вырабатывал международный консилиум специалистов — разумеется, после тщательного изучения материалов полотна и его особенностей всеми доступными сегодня способами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ход работ по спасению «Ивана Грозного» наглядно показан на выставке , открытие которой приурочено к возвращению картины в экспозицию. Здесь и фотографии, и отчеты реставраторов, и даже художественная инсталляция, задействующая то самое кресло: накрыв его белой тканью, художница Диана Мачулина сделала изящную аллюзию на «Пьету» Микеланджело, которая в свое время тоже подверглась нападению. Месседж можно прочитать так: подобно тому, как Дева Мария держала на коленях истекающего кровью Христа, реставраторы страдают над ранеными произведениями — и верят в их воскрешение.

Образы царя

Впрочем, самая интересная часть новой экспозиции (если не считать самого «Ивана Грозного») — это восемь живописных работ Репина, наглядно демонстрирующих, как выкристаллизовывались образы царя и его сына. Среди них есть эскиз 1885 года, уже довольно точно воплощающий будущую композицию, но с существенным отличием в фигуре Грозног о: убийца смотрит не вправо, поверх головы царевича, выкатив глаза от ужаса, но влево, будто пытаясь понять, что видела его жертва мгновением раньше.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вроде бы деталь, но градус экспрессии существенно ниже. Показательны и портретные этюды: черты лица Грозного Репин заимствовал у композитора Бларамберга и художника Мясоедова, однако должного эмоционального накала в их изображениях (сделанных мастерски, с психологической точностью) нет. Куда ближе к финальной версии еще один этюд, уже без конкретного прототипа. Илья Ефимович написал немолодого мужчину с безмолвным криком отчаяния во взоре. И всё же в итоге живописец пошел куда дальше, показав не просто ужаснувшегося отца, но человека безумного.

Для своего времени Репин сделал вещь небывалую: от реализма шагнул к экспрессионизму (к слову, «Крик» Мунка появится лишь десятилетием позже). Вкупе с самим фактом прямого обвинения первого русского царя в преступлении это не могло не поразить современников. С первых же дней демонстрации картины на выставке передвижников она спровоцировала бурные споры и возмущения, а в итоге сам император ограничил показ, не помешав, впрочем, Павлу Третьякову купить ее для своей галереи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем