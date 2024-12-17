«Во время гимна замечаешь, что ты на глазах 20 тысяч зрителей»

В 2023 году хоккеист ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев был неожиданно выбран под шестым номером на драфте НХЛ, оказавшись выше всех среди россиян, опередив даже звездного нападающего Матвея Мичкова. Защитника 2005 года рождения выбрала «Аризона Койотс», год спустя переехавшая в Юту. На прошлой неделе Симашев дебютировал за сборную России на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.

Он провел на турнире все три матча и выиграл с национальной командой трофей. В составе «Локомотива» в прошлом сезоне 19-летний игрок дошел до финала Кубка Гагарина, а в нынешнем регулярном чемпионате с огромным отрывом идет на первом месте — ближайший преследователь отстает от «железнодорожников» на восемь очков. В интервью «Известиям» Симашев поделился впечатлениями от игры за сборную, рассказал о поездке в Юту, а также объяснил причины лидерства «Локомотива» и почему не надо акцентировать внимание на отсутствии у ярославцев чемпионства с 2003 года.

— Какие впечатления от прошедшего Кубка Первого канала?

— Очень рад, что мы выиграли турнир. Для меня это особенно важно, так как я впервые попал в сборную России. Это мой первый взрослый турнир. Спасибо тренерскому штабу сборной, что доверил мне сыграть во всех трех матчах, что дал возможность выйти на лед рядом с такими мастерами, как Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Василий Глотов. Это новый опыт. И впечатления непередаваемые.

— У вашей команды получились непростые победы в двух матчах — Белоруссию вы одолели только в овертайме (4:3), у Казахстана выиграли в основное время (3:1), но до последней минуты вели лишь в одну шайбу. Ощущался особый настрой у них на Россию?

— А кто не хочет у России выиграть? Я думаю, каждый сборник старается, чтобы выиграть.

— Но не каждый может.

— Но мы же выиграли в итоге. Да, в матче с белорусами проигрывали 2:3 после второго периода, но отыгрались, выиграли, показали характер. Это классно. Это мой первый турнир за сборную, поэтому я в любом случае настраивался максимально серьезно.

— Владислав Третьяк сказал, что в раздевалке после матча с Белоруссией впечатлился речью Кузнецова, призвавшего остальных дорожить каждой минутой в сборной.

— Да, речь была сильна. Кузнецов сказал: «Никто не знает, может быть, это твоя первая и последняя игра за сборную — просто наслаждайся моментом». И да, нужно наслаждаться этим моментом, независимо от того, сколько тебе лет — 32, как Кузе, или 19, как мне. Надо всегда цепляться за возможность сыграть в сборной, потому что это классно.

— Для вас этот турнир был особенным с учетом того, что из-за бана сборных России вам не довелось сыграть на молодежном и юниорском чемпионатах мира.

— Да, это был мой первый опыт. До этого были за сборную только молодежные турниры в Белоруссии в позапрошлом сезоне. Еще за юношескую сборную 2005 года рождения ездил на выставочные матчи в Финляндии и Чехии, еще до февраля 2022 года. Но в больших турнирах не играл. Обидно очень, но что поделаешь. Тем еще ценнее участие в Кубке Первого канала. И от первой игры против сборной легионеров КХЛ (4:1) эмоции были особыми. Некоторые партнеры по команде говорили: «Наслаждайся моментом». И действительно, получилось насладиться. Особенно тем, что выиграли. Жаль не получилось забить или отдать голевую передачу, хотя шансы были. Но это всё впереди. Главное, получать удовольствие от каждой смены.

— Сборная легионеров КХЛ, собранная с нуля, впечатлила? По вашим ощущениям, иностранцы бились в полную силу или старались не получить травмы перед возвращением в клубы?

— Я не знаю. Может быть, они могли играть немного лучше. Но мне кажется, ребята играли на максималку. Но я точно не могу сказать — это они между собой должны выяснять внутри раздевалки. Тем более у них есть свои тренеры. Я думаю, всё равно, выходя на лед, ты выкладываешься по полной. Кто не хочет выигрывать? Я думаю, единицы. Может, кто-то такой и есть в хоккее, я не могу за всех говорить. Но большинство всегда играет на победу. Главное, что мы хотели выиграть. И сделали это.

— Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин и старший тренер Дмитрий Юшкевич что-то особое говорили, когда провожали вас в сборную?

— Сказали мне и Саше Елесину просто: «Отыграйте, как надо, вы представляете свой клуб, представляете страну!» На этом всё. Дмитрий Сергеевич Юшкевич отдельно мне сказал: «Не забывай, из какого ты клуба, покажи свой уровень, не опускайся ниже своего уровня!»

— Чем их система игры в «Локомотиве» отличается от той, с которой вы столкнулись в сборной России у Романа Ротенберга?

— Мы в «Локомотиве» не то чтобы больше уделяем внимания игре в обороне, но действуем сзади более дисциплинированно. Всё равно у нас есть такое, что мы сначала должны отобороняться хорошо, убрать все риски в нашей зоне, а потом уже выйти в атаку. В сборной хоккей больше в две стороны — в первых играх, в первых сменах было тяжело перестроиться. Но потом всё равно привык, поскольку в «Локомотиве», до того как попал в первую команду, я в молодежке всегда играл много в атаке, набирал очки. Я бы сказал, набирал много очков, поэтому атакующий хоккей для меня не в новинку. Но при этом, как я уже говорил, про оборону забывать никогда нельзя. Согласен с Игорем Валерьевичем Никитиным, что оборона — это одно из самых важных в хоккее.

— Вы впервые играли на «СКА Арене». Каково выступать на глазах у 20 с лишним тысяч зрителей?

— Да, когда во время гимна стоишь, замечаешь всё это. Во время игры уже нет, потому что сосредоточен на происходящем на льду. Тут еще получается так, что эта арена сама по себе большая и негромкая. И нет такого, что слышишь шум трибун.

— В Ярославле на «Арене-2000» с этим поярче?

— Да, в Ярославле очень громкая арена. Там все звуки отражаются, болельщики кричат очень громко. Но при этом про арену в Питере ничего плохого не скажу. Условия шикарные для игры и подготовки. Очень большая раздевалка, есть всё, что надо. Просто арена слишком большая — на ней от раздевалки до кухни три минуты идти (улыбается). Я утрирую, конечно, но просто чтобы вы понимали, почему такие необычные у меня впечатления от «СКА Арены». Место всё равно классное. Круто, что в России есть такая арена.

— Выбравшая вас в прошлом году на драфте НХЛ «Аризона» контактирует с вами?

— «Аризона» уже нет — «Юта» контактировала. Списываемся, общаемся. Больше ничего говорить не буду.

— А что они вам говорят? Дают какие-то советы по подготовке?

— Просто спрашивают, как дела, как себя чувствую. Это всё, что они говорят. Я сейчас в «Локомотиве», и ничего больше «Юта» мне не говорит. Просто напоминает, что если нужна какая-то помощь, то я могу обратиться, и они всегда помогут.

— Как вообще отреагировали на переезд клуба?

— Ну это на самом деле уникальная история. Мало с кем бывает, когда тебя драфтует один клуб, а через год меняется вся эта система. Я был в «Юте» летом. Там, конечно, условия... Я думаю, что одни уже из самых лучших в НХЛ. Потому что владелец клуба является также владельцем «Юты Джаз», баскетбольной команды в НБА. Там деньги совсем другие. И, как я видел по видео, даже раздевалка если не лучшая, то одна из лучших в НХЛ.

— А сама местность вам как?

— Там горы — очень красиво. Но летом жарко, а зимой такие европейские холода. Мне показалось, что там классно. Не буду говорить, что лучше, чем у нас, поскольку там не жил. Ну, дай бог, конечно, получится поиграть в «Юте» и пожить там.

— Перешедший летом в «Юту» Михаил Сергачев общался с вами?

— Контактировали пару раз, переписывались, поздравил его с переходом. Вернее, не поздравил, конечно, — просто написал пару слов ему об обмене и всё. Ну и встретились, буквально 20 минут поговорили перед игрой.

— За счет чего «Локомотив» с таким отрывом лидирует в КХЛ?

— Дисциплина. Везде, во всем.

— Но она всегда была в Ярославле при Никитине и Юшкевиче, которые уже три года работают в команде. А лидировать вы стали только в этом сезоне.

— Ну у Никитина и Юшкевича всегда команды были вверху. Так что делайте выводы.

— Но в чем вы в этом сезоне прибавили? Что должно помочь выиграть Кубок Гагарина и преодолеть безтрофейный синдром?

— Да нет никакого синдрома. В НХЛ тоже бывают синдромы. Вот у «Торонто» есть синдром.

— «Локомотив» все-таки больше 20 лет ничего не выигрывал. Хотя согласен, это не «Торонто», который без Кубка Стэнли с 1960-х годов.

— Ну а ЦСКА сколько лет не выигрывал, пока Никитин и Юшкевич им не принесли Кубок Гагарина? В каком году?

— В 2019-м.

— Сколько они не выигрывали до этого?

— Лет 30.

— Ну вот и всё. Так что какой тут у нас синдром. Да, у нас был финал в прошлом сезоне, обидно было проигрывать его 0:4 «Магнитке». Но, как говорят в баскетболе, чтобы выиграть, нужно когда-то проиграть. Это, конечно, может глупо звучать, но я думаю, в таких словах есть смысл. «Флорида» в НХЛ проиграла финал Кубка Стэнли в прошлом году, а в этом выиграла его. «Бостон Селтикс» в НБА сколько раз заходил на чемпионство с 2008 года. В итоге сейчас его выиграл. Поэтому всё нормально. Выиграем и мы.

— Чувствуется, что весь Ярославль уже в этом сезоне ждет трофея?

— Каждый город, каждый болельщик ждет трофея. И мы играем за всё это. Мы же не просто так выходим играть. Мы играем за что-то.