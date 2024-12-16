Сборной пункт: Россия не без приключений выиграла Кубок Первого канала

На прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке Первого канала второй раз подряд победу одержали хоккеисты сборной России. Серьезное сопротивление им оказала сборная Белоруссии — матч с Россией она едва не выиграла, забросив три шайбы за 108 секунд. Важным событием стало возобновление игр на «СКА Арене», самом вместительном хоккейном стадионе в мире. Все матчи с участием сборной России собрали свыше 20 тыс. зрителей. Теперь на этом объекте вновь начнет выступать в КХЛ петербургский СКА.

Как прошел Кубок Первого канала

До 2022 года Кубок Первого канала был одним из этапов Еврохоккейтура, в котором участвовали сборные России, Чехии, Финляндии и Швеции. Это соревнование проводилось с ноября по апрель и считалось подготовительным перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми. Оно состояло из четырех этапов, проходивших в каждой из стран-участниц.

С 2022 года, когда российских спортсменов отстранили почти от всех соревнований, Кубок Первого канала утратил статус этапа Еврохоккейтура. Финляндия, Швеция и Чехия отказались в нем участвовать. Но турнир сохранился. Он стал единственным в году, когда жители Москвы или Санкт-Петербурга могли увидеть национальную сборную России.

Кроме него «Красная машина» собирается лишь весной, по окончании сезона, когда проводит серию матчей в Казахстане, Белоруссии и российских регионах — как правило, это Челябинск, Омск, Красноярск и Тула.

В Кубке Первого канала начиная с 2022 года помимо нас участвуют также попавшая под санкции сборная Белоруссии и Казахстан, который использует эту возможность, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Дебютный Кубок Первого канала в новом формате в 2022-м неожиданно выиграла Белоруссия. Годом позже в Санкт-Петербурге трофей взяла Россия.

В этом году организаторы пошли на эксперимент, организовав в качестве четвертого участника сборную мира КХЛ, состоящую из легионеров российских клубов. В ней собрались американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски, американский вратарь китайского «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит, канадский форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Ник Меркли, шведский защитник магнитогорского «Металлурга» Робин Пресс, чешский защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак и многие другие.

Главным тренером этой команды назначили легендарного канадца Майка Кинэна, приведшего в 1994 году к победе в Кубке Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс», а 20 лет спустя выигравшего Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом».

Его ассистент в «Магнитке» Майк Пеллино затем взял с этим клубом аналогичный трофей уже в штабе Ильи Воробьева, а затем работал в штабе омского «Авангарда», ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса». Он стал помощником Кинэна и в сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала. Также в штаб вошли главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец и главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Учитывая то, что команда была собрана с нуля, ее выступление можно назвать неплохим — поражение всего лишь 1:4 от России, а также победа над Казахстаном 3:1. Правда, в последней встрече с Белоруссией случился провал — 1:5.

Россия в Питере была однозначным фаворитом. Она собрала сильнейший состав, включая самого звездного игрока КХЛ нынешнего сезона Евгения Кузнецова. Летом он перешел в СКА, вернувшись в Россию после 11 лет выступления в КХЛ. Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли – 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз» пока не всегда демонстрирует лучший свой хоккей. Но его медийный потенциал стараются использовать вовсю.

В сборной России многолетний партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» тоже не подкачал. Его признали самым ценным игроком Кубка Первого канала. А Россия выиграла турнир. Помимо сборной мира КХЛ она также победила в овертайме Белоруссию (4:3) и в основное время Казахстан (3:1).

Лучшим вратарем турнира признали голкипера магнитогорского «Металлурга» Илью Набокова. Лучшим нападающим стал Марат Хайруллин из СКА.

— Очень рад был впервые оказаться в сборной России, для меня большая честь играть за национальную команду своей страны под российским флагом, — заявил «Известиям» Илья Набоков. — Рад, что мы победили. Приятно было играть на такой большой арене с огромным количеством болельщиков на трибунах.

Стоит также отметить, что сборная Белоруссии вновь оказала сопротивление России. В очном матче с нами она вела 3:2 после первых двух периодов. И лишь в последней двадцатиминутке наши сравняли, а в овертайме дожали соседей. В остальном подопечные Дмитрия Квартальнова победили казахов (3:1) и сборную мира КХЛ (5:1).

Интересно, что в последние сезоны белорусы не используют натурализованных легионеров, как это делали еще в 2010-е годы, и опираются только на местных хоккеистов, вырастив немало талантливой молодежи.

Хоккей вернулся на «СКА Арену»

«СКА Арену» начинали строить к чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. После февраля 2022 года Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) перенесла турнир из Северной столицы. Поэтому строительство стадиона уже не форсировалось.

В итоге он был готов к концу 2023 года. В прошлом декабре на нем прошел Матч звезд КХЛ. «СКА Арена» стала самой большой в мире. Ее вместимость — 21,5 тыс. зрителей. Ранее рекорд принадлежал «Белл Центру» в Монреале (21,3 тыс.). Первый матч в КХЛ провели на новом стадионе СКА. 11 февраля 2024 года на игру с «Сочи» пришел 21 481 зритель.

Последующие матчи в феврале–марте, до вылета армейцев из Кубка Гагарина, традиционно собирали почти полные трибуны, даже в матчах с не самыми сильными соперниками. Но уже в тот период отмечалось, что в отдельных местах стадион недоработан. А в июне на нем произошел пожар, повредивший часть трибун и чашу стадиона.

СКА объявил, что из-за проблем с системами пожаротушения по соображениям безопасности в сезоне-2023/24 играть на новой арене не будет. И вернулся в 12-тысячный Ледовый дворец, где выступал раньше. Казалось, «СКА Арена» закрыта надолго. Тем неожиданнее стала в ноябре новость, что именно на ней пройдет Кубок Первого канала. Все неполадки были устранены. На всех трех матчах с участием сборной России присутствовало более 21,4 тыс. зрителей.

— Только радость от того, что играли при таком количестве зрителей, — отметил в разговоре с «Известиями» Марат Хайруллин. — Большое спасибо болельщикам, что пришли на матчи и поддерживали нас. Приятно вернуться на «СКА Арену» и играть на ней. Готовы теперь уже в КХЛ выходить на лед на этом стадионе.

Первый матч в КХЛ после возвращения на «СКА Арену» хоккеисты СКА проведут 17 декабря против ярославского «Локомотива».