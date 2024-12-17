Варшавский наговор: чего ждать от польского председательства в ЕС

Варшава готовится принять эстафету председательства в Совете ЕС от Венгрии. Отношения РФ и Польши в обозримой перспективе от этого не изменятся, заявили «Известиям» в нашем посольстве в этой стране. В отличие от Будапешта, который выдвигал инициативы по урегулированию ситуации на Украине, Варшава продолжит поддержку Киева, не отказываясь от возможных переговоров по прекращению огня. Кроме того, Польша будет использовать свое председательство для возвращения в институты ЕС и укрепления пошатнувшихся позиций в Центральной Европе, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Как изменятся отношения России и Польши

На церемонии, которая проходит 16–17 декабря, состоится официальная передача председательства в Совете ЕС от Венгрии к Польше. Формально Варшава получит этот статус 1 января 2025 года. Напомним, что страна — председатель Совета ЕС определяет повестку его заседаний и программу действий других европейских институтов, в том числе во внешней политике.

В программе польского председательства в Совете ЕС указано, что Россия — «агрессор», она якобы угрожает безопасности всего континента. На этом фоне очевидно, что председательство Варшавы в Совете ЕС не изменит характера двусторонних отношений.

— Сотрудничества между Россией и Польшей нет и в обозримой перспективе не предвидится, — сказали «Известиям» в посольстве России в Польше.

Основной темой польского председательства в Совете ЕС будет поддержка Украины и антироссийская политика. Варшава с начала СВО позиционировала себя как одного из основных оплотов Евросоюза в противостоянии с РФ. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП — более $26 млрд. Из них $3 млрд — только на военную поддержку. Кроме того, стоит напомнить, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и как раз Польши, сообщали ранее в Службе внешней разведки.

Польша в феврале 2025 года проведет конференцию на тему санкций против России и Белоруссии. Варшава попытается убедить другие западные страны потратить на Украину замороженные российские активы и бороться с обходом ограничений, заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

Впрочем, пространства для введения новых санкций против России почти не осталось, ограничения достигли предела, считает бывший депутат сейма Матеуш Пискорский.

— Масштаб действующих санкций настолько велик, что на самом деле сложно представить, какого рода меры можно было бы еще предложить. Польша будет отстаивать позицию продления тех ограничений, которые уже существуют, — сказал он «Известиям».

В то же время позиция Польши немного изменилась после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Варшава ранее была готова возглавить коалицию стран, которые введут свои вооруженные силы на территорию Украины. Но увидев, что Вашингтон может не поддержать такой сценарий, премьер Польши Дональд Туск на днях заявил об отсутствии намерений посылать солдат на помощь киевскому режиму, рассказал «Известиям» научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский. Кроме того, 10 декабря глава польского правительства неожиданно заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться уже этой зимой.

С другой стороны, не стоит считать, что польско-украинские отношения лишены кризисных моментов. Польша во время своего председательства, наверняка, постарается принять меры по ограничению украинского импорта, предполагает Матеуш Пискорский. Напомним, что в 2022 году ЕС отменил пошлины и квоты на ввоз товаров с Украины для поддержки ее сельхозпроизводителей. На этом фоне в нескольких европейских странах, включая Польшу, начались протесты недовольных фермеров.

Противоречия между Украиной и Польшей существуют не только в сфере экономики. Варшава требует от Киева признать Волынскую резню 1943–1944 годов геноцидом и разрешить эксгумацию останков жертв. По заявлениям польских дипломатов, Варшава будет использовать свое председательство в ЕС в первой половине 2025-го, чтобы оказать давление на Украину по этому вопросу.

Польша возвращает влияние в ЕС

Варшаве предстоит максимальное возвращение в европейские органы власти, потому что при предыдущем правительстве Польша была политическим маргиналом в ЕС, отметил Олег Неменский. В частности, в 2021 году Евросоюз ввел против Варшавы финансовые санкции из-за судебной реформы. Лишь в феврале 2024 года Еврокомиссия вернула заблокированные €137 млрд.

Сложность состоит во внутреннем конфликте в польском руководстве. Премьер-министр Дональд Туск и президент Анджей Дуда принадлежат к разным партиям. Между двумя политиками продолжается противоборство, которое может завершиться в случае победы соратника польского премьера на президентских выборах весной 2025 года.

— Дональд Туск — человек максимально интегрированный в европейские политические элиты, он тот человек, которому легче всего договариваться в Брюсселе о продвижении польских интересов, — добавил Олег Неменский.

Другой важной задачей Варшавы станет укрепление позиций в Центральной Европе. Как раз 16 декабря прошел саммит президентов Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Однако это объединение становится всё менее эффективным, считает Матеуш Пискорский. И главная причина — разные позиции по отношению к ситуации на Украине. Пока Польша продолжает поддерживать Киев, Словакия и Венгрия выступают за мирное урегулирование кризиса, а скоро к ним может присоединиться Чехия, если к власти вновь придет миллиардер Андрей Бабиш по итогам парламентских выборов в 2025 году.

— Сложно сейчас представить, что Вышеградская группа сможет разработать какую-то общую позицию в отношении украинского кризиса, — говорит Матеуш Пискорский.

Однако Варшава может начать себя позиционировать как главная сила среди центральноевропейской четверки, которая вносит серьезный вклад в поддержку Украины и в целом в решение вопросов, связанных с безопасностью.

Польша претендует и на формирование общеевропейской политики в отношении постсоветского пространства. В частности, программа «Восточное партнерство» может быть расширена на Казахстан. Это старая инициатива, которую партия Дональда Туска «Гражданская платформа» продвигала в предыдущий период своего нахождения у власти, напомнил Олег Неменский.

Итоги председательства Венгрии в Совете ЕС

Напомним, что в отличие от намерений Варшавы Будапешт активно выступал с инициативами по разрешению ситуации на Украине. В июле 2024 года премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, предлагая варианты мирного соглашения. Действия Будапешта вызвали тогда гневную реакцию Брюсселя: в Еврокомиссии отказались даже обсуждать итоги поездок Орбана в Россию и Китай.

Однако венгерский лидер на этом не остановился. В декабре Орбан предложил идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня. В России поддержали инициативу Венгрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако Владимир Зеленский отверг ее, отказавшись от телефонных переговоров с премьером Венгрии. Глава венгерского МИДа назвал решение Украины «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии». В самом ЕС эта инициатива также официально не нашла поддержки.

«В конце председательства Венгрии в ЕС мы предприняли новые действия во имя мира. Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что <...> Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали всё, что могли!» — написал Виктор Орбан в соцсетях.

На фоне отказа Украины идеи Орбана нашли понимание у других членов НАТО. Например, команда Трампа заявила о готовности изучить предложения венгерского премьера, сказал Майк Уолтц, который, по всей видимости, займет пост будущего помощника президента по национальной безопасности. При этом Трамп заявил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с РФ. Он лично готов начать контакт с Владимиром Путиным по этому вопросу.

Впрочем, стоит отметить, что венгерское председательство не было сконцентрировано исключительно на украинской тематике. Среди других приоритетов было повышение конкурентоспособности ЕС, борьба с нелегальной миграцией и интеграция стран Западных Балкан. При этом Будапешту удалось добиться некоторых успехов на этих направлениях. Например, с 1 января 2025 года Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону. Ранее полную отмену пограничного контроля почти два года блокировала Австрия, власти которой опасались массового проникновения в ЕС нелегальных мигрантов. Венгрии удалось убедить Вену снять свое вето. Поэтому Будапешт считает свое председательство успешным.