Пловцы из РФ побили мировой рекорд и выиграли золото в комбинированной эстафете

Российские пловцы 15 декабря с мировым рекордом завоевали золотые медали в комбинированной эстафете 4х100 на короткой воде на чемпионате мира по плаванию в Будапеште.

Спортсмены показали общее время 3 мин. 18,68 сек. В составе сборной России в финале участвовали Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков и Егор Корнеев. Спортсмены побили мировой рекорд, который в 2022 году был установлен американцами и австралийцами.

Второй стала команда США с результатом 3 мин. 18,98 сек. Бронзу завоевали пловцы сборной Италии (3 мин. 19,91 сек.), пишет «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде – 2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Накануне российские пловцы стали чемпионами мира на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4х100 м в Будапеште. Они показали результат 3 мин. 30,47 сек. и опередили команду США на 0,08 сек.

Золото чемпионата мира также завоевал россиянин Илья Бородин. Он стал чемпионом мира по плаванию комплексом на короткой воде, проплыв дистанцию 400 м. В финальном заплыве спортсмен показал результат 3 мин. 56,83 сек.