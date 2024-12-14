Россияне стали чемпионами мира по плаванию в смешанной комбинированной эстафете
Российские пловцы стали чемпионами мира на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете на дистанции 4х100 м в Будапеште.
Российские спортсмены показали результат 3 минуты 30,47 секунды и опередили команду США на 0,08 секунды. Третье место заняла сборная Канады.
В составе российской сборной выступили Арина Суркова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев, уточнил «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот день золото чемпионата мира также получил россиянин Илья Бородин. Он стал чемпионом мира по плаванию комплексом на короткой воде, проплыв дистанцию 400 м. В финальном заплыве спортсмен показал результат 3 минуты 56,83 секунды.