Экс-депутат сейма Латвии рассказал о запрете в стране обучения в школах на русском

Сейм Латвии принял проект поправок в закон об образовании, запрещающих вести обучение в школах на русском языке. Об этом депутат 13-го созыва сейма Латвии от партии «Согласие», глава Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) Игорь Пименов рассказал «Известиям» 15 декабря.

«Сейм Латвии принял поправки в закон об образовании, регулирующие образование национальных меньшинств. Это программа общего образования, распространявшаяся на основное образование с первого по девятый класс и на среднее образование с 10-го по 12-й класс, предполагавшее освоение части учебных часов на родном языке, на языке национального меньшинства», — сказал Пименов.

Он отметил, что за термином «язык национального меньшинства» кроется намерение прекратить учить детей в школах на русском языке. Важно, что это коснется как самих русских, так и белорусов с украинцами. При этом глава ЛАШОР напомнил, что около 12% жителей Латвии, которые не являются русскими, например латыши, эстонцы, евреи и белорусы, всё равно дома говорят на этом языке. Кроме того, четверть населения Латвии — этнические русские.

Пименов рассказал, что ЛАШОР пыталась оспорить запретительную законодательную инициативу сейма, потому что она лишает людей возможности полноценно воспроизводить этническую культурную идентичность. Ассоциация при этом ссылается на статью Конституции балтийской республики, которая указывает на право нацменьшинств развивать свою народную идентичность.

При этом, как обратил внимание Пименов, законодатели Латвии предусмотрели возможность изучать родной язык и историю культуры в рамках так называемого образования по интересам — занятий, которые школы могут проводить во внеурочное время наряду с различными студиями и кружками наподобие танцев, дзюдо и макраме. Экс-депутат сейма обратил особое внимание на то, какие занятия ставятся в один ряд с уроками русского языка и культуры.

Латвия, по словам главы ЛАШОР, перешла красную линию, установленную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), и теперь ассоциация может указывать, что Рига нарушила обязательства, которые взяла перед международным правом. ЛАШОР требует заново пересмотреть дело о русском языке в школах балтийской республики и обязать Латвию обеспечить хотя бы частичное образование детей на родном языке.

Пименов уверен, что поправки в закон страны нанесут серьезный ущерб русским детям в Латвии, особенно в тех семьях, которые сохраняют свои народные и культурные корни. Глава ЛАШОР подчеркнул, что из всех неславянских народов латыши и литовцы ближе всего к русским, в том числе и по языку.

Ранее, 28 ноября, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в разговоре с «Известиями» обратил внимание, что в стране происходит демонизация всего русского. Современное поколение латвийских политиков не осознает, насколько большую роль Россия сыграла в самоопределении балтийской республики. Кроме того, современные жители Латвии демонстрируют такой же низкий уровень самосознания, отказываясь говорить по-русски.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 октября сообщила о досудебных претензиях РФ к Латвии за дискриминацию русских. Она отметила, что власти республики нарушают Конвенцию о запрете расовой дискриминации, закрепив за русскими ущемляющий статус неграждан, запрещая в стране образование на русском языке, вытесняя его из общественной жизни и стирая историческую память о борьбе с нацизмом.