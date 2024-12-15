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В Грозном отражена атака трех беспилотников ВСУ

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали утром город Грозный, два из них сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 15 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» правления Росгвардии по Чеченской республике. Жертв и пострадавших нет», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил об атаке украинских беспилотников на район. Все дроны были сбиты средствами ПВО. Обошлось без жертв и разрушений.

В тот же день Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и сбили 15 беспилотников ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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