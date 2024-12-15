Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Туапсинский район Краснодарского края
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- Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Туапсинский район Краснодарского края
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсинский район Краснодарского края. Об этом 15 декабря сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами нашей ПВО. Пострадавших и повреждений нет», — написал Бойко.
Он поблагодарил бойцов ПВО за защиту.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и сбили 15 дронов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.
Накануне, 14 декабря, в министерстве рассказали, что с 21:30 до 22:30 уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской областями и над акваторией Черного моря.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.