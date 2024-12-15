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Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Туапсинский район Краснодарского края

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсинский район Краснодарского края. Об этом 15 декабря сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Этой ночью в небе над Туапсинским районом отбита атака вражеских дронов. Беспилотники были уничтожены силами нашей ПВО. Пострадавших и повреждений нет», — написал Бойко.

Он поблагодарил бойцов ПВО за защиту.

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Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что средства ПВО перехватили и сбили 15 дронов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Накануне, 14 декабря, в министерстве рассказали, что с 21:30 до 22:30 уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской, Брянской областями и над акваторией Черного моря.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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