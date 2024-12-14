Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 поразили военную технику ВСУ в белгородском приграничье
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
Мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Мир
Corriere della Sera сообщила об отказе Италии помочь США с поставками яиц
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот
Сюжет:

Средства ПВО за час уничтожили пять дронов ВСУ над территорией РФ

0
EN
Фото: РИА Новости/пресс-служба концерна «Калашников»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Курской, Брянской областями и над акваторией Черного моря. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 21:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Два дрома уничтожили над территорией Курской области, еще по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей и последний — над акваторией Черного моря.

Налет отчаянья: ВСУ пытаются отвлечь внимание от своих неудач на фронте
Противник использовал более 100 БПЛА для атаки на российское приграничье

Ранее в этот день в министерстве рассказали, что силы ПВО за полчаса — в период с 09:10 до 09:40 — сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами РФ.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025