Средства ПВО за час уничтожили пять дронов ВСУ над территорией РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Курской, Брянской областями и над акваторией Черного моря. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 21:30 до 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Два дрома уничтожили над территорией Курской области, еще по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей и последний — над акваторией Черного моря.

Ранее в этот день в министерстве рассказали, что силы ПВО за полчаса — в период с 09:10 до 09:40 — сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами РФ.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.