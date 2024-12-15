МИД Украины потребовал от ФИФА публичных извинений за карту без Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 14 декабря потребовал извинений от Международной федерации футбола (FIFA) за то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым не является частью Украины.

Как сообщил телеканал Би-би-си, на графике были показаны страны, которые не могут участвовать в игре друг с другом по геополитическим причинам. Таким образом, особое внимание было уделено Украине, однако в ее состав не был включен полуостров Крым.

«Перерисовав международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду», — написал позднее Тихий в своем аккаунте в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Также он добавил что Украина «ожидает публичных извинений».

По данным телеканала, ФИФА заявила, что знает о проблеме, изображение позже было удалено.

Среди стран, которые не могут играть друг с другом, — Украина и Белоруссия, Испания и Гибралтар, а также Косово против Боснии и Герцеговины или Сербии.

В январе в прямом эфире украинского телеканала «Рада» показали карту России с Крымом в составе территории страны. После этого телеканал ограничил возможность перемотки эфира.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций. Как заверили в организациях, футбол станет «вектором единства и мира между народами» в случае улучшения ситуации вокруг Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.