Многие немцы хотят переехать в Россию из-за экономической стабильности в стране и адекватной миграционной политики. Об этом 15 декабря рассказал глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Там (в России. — Ред.) стабильность, и есть работа <…>. Любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная», — цитирует политика агентство «РИА Новости».

Нимайер добавил, что, по его наблюдениям, многие иностранные работники помогают обществу, а не ждут, что им оплатят проживание. Он также рассказал, что в Германии многие мигранты приезжают и не делают ничего на благо страны.

Политик отметил открытость российских властей к привлечению немецких мигрантов в страну, поскольку переезд можно осуществить сравнительно легко, можно получить разрешение на работу и проживание.

Однако он выразил мнение, что для привлечения мигрантов из Германии российским властям надо снизить требования по владению русским языком, поскольку сейчас иностранцы должны знать его на достаточно хорошем уровне ради легального переезда. Он объяснил, что такое строгое требование могло бы оттолкнуть немцев.

Незадолго до этого вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что бизнес-модель страны и ее предприятия «загнаны в угол» из-за экономической политики Германии. Вице-канцлер отметил, что китайские автомобили создают серьезные проблемы для немецкой автомобильной промышленности. Кроме того, Хабек признал, что экономике ФРГ приходится тяжело из-за отказа от российского газа.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что 21% населения Германии, а именно 17,5 млн человек, живет за чертой бедности при учете затрат на жилье. Особенно высок уровень жилищной бедности в Бремене (29,2% населения), Саксонии-Анхальт (28,6%) и Гамбурге (26,8%). Среди людей в возрасте 65 лет и старше 27,1% страдают от бедности, в таком же статусе числится 31% молодых людей в возрасте 18–25 лет. Среди родителей-одиночек уровень бедности достиг 36%, в то время как дела одиноких людей обстоят еще хуже — среди них 36% малообеспеченных.

В октябре депутат ЕП Лебош Блага заявил в интервью «Известиям», что санкции в отношении РФ означают долгосрочную перспективу экономического самоубийства в Европе. Он отметил, что ограничения против России не вредят ей — они вредят странам ЕС.

В сентябре сообщалось, что немецкая промышленность переживает самый серьезный спад за время существования ФРГ. По оценкам экспертов, динамика промышленного производства в стране беспрецедентна в историческом плане. Тогда же сообщалось, что жители Германии больше не могут игнорировать факт серьезного кризиса, из-за чего в обществе наблюдается напряжение.