Бизнес-модель Германии и ее предприятия «загнаны в угол» из-за экономической политики ФРГ. Об этом вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил 15 декабря в интервью газете Bild.

«Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол. Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. <…> Конечно, то, что мы годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, в этот период тоже негативно влияет», — сказал Хабек.

Он отметил, что избранный президент США, республиканец Дональд Трамп закрывает рынки. То же самое делает и Китай, который к тому же активно продвигает свои электрокары, передает «Газета.Ru».

Вице-канцлер заявил, что китайские автомобили создают серьезные проблемы для немецкой автомобильной промышленности. Кроме того, Хабек признал, что экономике ФРГ приходится тяжело из-за отказа от российского газа.

Ранее, 13 декабря, немецкая ассоциация социального обеспечения (Der Paritätische, DPW) сообщила, что в Германии 17,5 млн человек, если учесть расходы на жилье, живут за чертой бедности, и это 21% от всего населения страны. Кроме того, сумма расходов на жилье составляет от трети до половины всего дохода у многих немецких домохозяйств. Ассоциация добавила, что от бедности страдает 31% молодежи в возрасте 18–25 лет.

Американский геополитический аналитик Сайрус Янссен на своем YouTube-канале 10 декабря выразил мнение, что ФРГ действует согласно нарративу США о вреде сотрудничества с Китаем и это поставило Германию перед выбором между возвращением своей экономической независимости и суверенитета и экономическим спадом.

В сентябре сообщалось, что немецкая промышленность переживает самый серьезный спад за время существования ФРГ. По оценкам экспертов, негативная динамика промышленного производства в Германии беспрецедентна в историческом плане. Тогда же газета Politico сообщила, что жители ФРГ больше не могут игнорировать серьезный кризис в экономике страны, и поэтому в обществе возникло напряжение.