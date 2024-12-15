Реклама
Прямой эфир
Общество
Магнитная буря класса G1 накрыла Землю
Авто
В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов
Общество
В России объявили об отборе кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Общество
Радионова сообщила о загрязнении береговой линии Анапы после ЧП с танкерами
Авто
Автоэксперт назвал минусы самостоятельной полировки машины
Мир
СМИ сообщили о нежелании Макрона назначать Байру на пост премьера
Общество
Очевидцы взрыва на Рязанском проспекте в Москве рассказали о случившемся
Общество
Сотрудники ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР
Мир
В раде заявили о сигналах Запада заключить мирное соглашение по Украине
Авто
Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы
Армия
В Запорожской области Росгвардия сбила украинский дрон из стрелкового оружия
Здоровье
Врач рассказала о риске развития рака молочной железы при наличии генных мутаций
Общество
Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа
Общество
Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима
Авто
Jetour представила кроссовер X70 в России
Происшествия
Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы
Пресс-релизы
Начались съемки драматического триллера «РЕЗЕРВАЦИЯ»
Общество
РЖД представили импортозамещенный «Сапсан» в честь 15-летия его запуска
Сюжет:

Российский офицер заявил о переброске ВСУ инструкторов НАТО в Курскую область

0
Фото: AP/Libkos
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают инструкторов из западных стран в Курскую область. Об этом 15 декабря рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья.

«По его словам (пленного британского наемника. — Ред.), сначала он был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую», — цитируют офицера «РИА Новости».

Он также добавил, что боевики ВСУ, попавшие в плен вместе с британцем, сообщили, что в Курской области воюют наемники из скандинавских стран — предположительно, датчане. Однако офицер отметил, что бойцы ВС РФ не смогли обнаружить у них документов или иных признаков, чтобы подтвердить эту информацию.

Удар предвидения: Россия готова к военному ответу на любые провокации Запада
Насколько далеко могут зайти США со своими союзниками и сохранились ли «красные линии» в украинском конфликте

Ранее, 1 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия получает всё больше свидетельств о присутствии значительного числа иностранных наемников на Украине, воюющих за ВСУ. В частности, увеличивается количество колумбийских наемников. Также он добавил, что на Украине присутствуют целые подразделения польских наемников и активно себя ведут боевики из «Грузинского легиона» (признан в РФ террористической организацией). Мирошник отметил, что Украина вынуждена привлекать всё больше иностранцев, что может быть связано с высокими потерями в ВСУ и плохой военной подготовкой насильственно мобилизуемых.

До этого, 28 ноября, воевавший на стороне ВСУ и попавший в российский плен в Курской области британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что жалеет о своем решении. Он также пожаловался на маленькую зарплату.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024