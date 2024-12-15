Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают инструкторов из западных стран в Курскую область. Об этом 15 декабря рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Ладья.

«По его словам (пленного британского наемника. — Ред.), сначала он был инструктором на Западной Украине, потом его перебросили в Сумскую область, а уже после этого направили в Курскую», — цитируют офицера «РИА Новости».

Он также добавил, что боевики ВСУ, попавшие в плен вместе с британцем, сообщили, что в Курской области воюют наемники из скандинавских стран — предположительно, датчане. Однако офицер отметил, что бойцы ВС РФ не смогли обнаружить у них документов или иных признаков, чтобы подтвердить эту информацию.

Ранее, 1 декабря, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия получает всё больше свидетельств о присутствии значительного числа иностранных наемников на Украине, воюющих за ВСУ. В частности, увеличивается количество колумбийских наемников. Также он добавил, что на Украине присутствуют целые подразделения польских наемников и активно себя ведут боевики из «Грузинского легиона» (признан в РФ террористической организацией). Мирошник отметил, что Украина вынуждена привлекать всё больше иностранцев, что может быть связано с высокими потерями в ВСУ и плохой военной подготовкой насильственно мобилизуемых.

До этого, 28 ноября, воевавший на стороне ВСУ и попавший в российский плен в Курской области британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что жалеет о своем решении. Он также пожаловался на маленькую зарплату.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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