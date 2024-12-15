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Украинские чиновники в Курахово отказывали русскоязычным в гумпомощи

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Кураховская городская администрация получала распоряжения отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на русском языке. Об этом 15 декабря «РИА Новости» сообщила бывшая сотрудница организации Алина.

«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — заявила Алина.

По ее словам, в числе тех, кто запрашивал помощь, были пожилые люди, женщины и маломобильные граждане.

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Ранее, 7 декабря, бойцы группировок войск «Центр» и «Юг» рассказали «Известиям», как продвигается наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово.

4 декабря советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль большой участок трассы Запорожье – Курахово. По словам Кимаковского, южное направление работает с северного берега Кураховского водохранилища с целью вытеснения бойцов ВСУ.

До этого, 25 ноября, стало известно, что группировка войск «Юг» российской армии продолжает наступление на город Курахово ДНР, а также готовит большой котел для украинских военнослужащих. Уточнялось, что для ВСУ ситуация вокруг Курахово крайне неблагоприятна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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