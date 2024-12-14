В Грузии полицейские обнаружили тела 12 человек в индийском ресторане

Сотрудники МВД Грузии нашли тела 12 работников индийского ресторана, из которых 11 иностранцев, на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом 14 декабря сообщает ведомство.

«На втором этаже индийского ресторана в Гудаури в спальном помещении были обнаружены тела 12 человек, работавших в этом учреждении. На первый взгляд, на телах нет никаких признаков насилия. По предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле спален был установлен генератор, который был включен днем ранее, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект. Из 12 умерших 11 — граждане иностранных государств, один — гражданин Грузии», — говорится в заявлении МВД.

Ведомство уведомляет, что в связи с произошедшим проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

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