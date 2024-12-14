Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве

Женщина, предположительно, в состоянии опьянения, на автомобиле Porsche совершила наезд на девятилетнего мальчика с няней в Новой Москве. Видео с места происшествия появилось 14 декабря в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как иномарка выскочила на заснеженный тротуар, где в тот момент няня везла на снегоходе ребенка. От удара женщину с несовершеннолетним отбросило вперед.

Смертельное ДТП в Новой Москве произошло ранее в этот день. В результате аварии пострадавших госпитализировали в медучреждение. Мальчик скончался в больнице от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Женщину задержали. Источник «Известий» рассказал, что она была в состоянии алкогольного опьянения.