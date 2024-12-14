В Новой Москве женщина насмерть сбила ребенка на тротуаре

Автомобиль Porsche в Новой Москве сбил на тротуаре ребенка и его няню, в результате аварии несовершеннолетний погиб. Об этом 14 декабря сообщила Госавтоинспекция столицы.

Уточняется, что ДТП произошло в деревне Зименки. Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на няню с мальчиком.

«В результате происшествия пешеходы были госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — указано в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Позже стало известно, что несовершеннолетний скончался в медучреждении от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Москве. Женщину задержали. Источник «Известий» рассказал, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП. В аварии участвовали четыре автомобиля, пострадали пять человек.