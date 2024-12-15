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Экипажи Су-35 выполнили воздушное прикрытие ВКС РФ в приграничье Курской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей в приграничных районах Курской области. Об этом 15 декабря сообщили в Минобороны России.

В ходе выполнения боевых задач экипажи истребителей СУ-35 отработали воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После успешного выполнения поставленных задач экипажи благополучно вернулись на аэродром.

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Ранее, 14 декабря, экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по живой силе и опорному пункту ВСУ. После атаки экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с применением тепловых ловушек для предотвращения ударов ракетами переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) со стороны противника.

До этого, 13 декабря, экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28 в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной технике ВСУ.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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