Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по живой силе и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 14 декабря сообщило Министерство обороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

После атаки экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с применением тепловых ловушек для предотвращения ударов ракетами переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) со стороны противника.

«Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день оборонное ведомство показало работу военнослужащих Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на вертолетах Ми-8, сопровождающих экипажи боевых вертолетов в Курской области. В курское приграничье отправляются вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-35. Поблизости всегда следует Ми-8. Задача экипажа последнего вертолета — работа при возникновении внештатной ситуации. Поисково-спасательная группа определит местонахождение пострадавших, окажет им необходимую медицинскую помощь на месте, а после транспортирует в безопасный район для прохождения дальнейшего лечения.

Тогда же сообщалось, что в курском приграничье военнослужащие спецподразделений группировки войск Росгвардии совместно с подразделениями Министерства обороны уничтожили более 30 боевиков, технику и вооружение ВСУ. Уточнялось, что росгвардейцы также обеспечили прикрытие и сопровождение расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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